Cảnh báo không khí lạnh gây rét đậm, rét hại, mưa rất to tại TT-Huế

TPO - Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ chiều tối 16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại TT-Huế có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, mưa kéo dài đến cuối tháng 12; kèm rét đậm, rét hại… gây nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng chăn nuôi, sản xuất và đời sống người dân.