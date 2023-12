Thừa Thiên Huế cảnh báo sạt lở diện rộng do mưa lớn tiếp diễn

TPO - Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn căn cứ vị trí được cảnh báo về sạt lở, lũ quét, ngập lụt, sóng lớn để khẩn trương bố trí lực lượng kiểm tra, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân, công nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm; triển khai các biện pháp ứng phó do mưa lớn tiếp diễn.

Ngày 7/12, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát thông báo đến các địa phương, đơn vị chức năng cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển do ảnh hưởng của mưa lớn, không khí lạnh tăng cường.

Theo dự báo, kể từ hôm nay đến ngày 8/12, trên địa bàn TT-Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên vùng biển TT-Huế có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cảnh báo vùng ven biển các huyện Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền và TP. Huế có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ biển, kè biển và các công trình đang xây dựng ven biển do tác động của gió mạnh và sóng lớn. Mưa lớn cũng có nguy cơ gây ra ngập úng cục bộ đô thị và những vùng thấp trũng; sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ…

Các vị trí có nguy cơ sạt lở đồi núi, đường giao thông, bờ sông, bờ biển cũng được xác định, cảnh báo.

Tại huyện Phong Điền, sạt lở đồi núi có nguy cơ cao xảy ra tại xã Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong An, Phong Thu… Tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân đến thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1 và tuyến Tỉnh lộ 17 từ thị trấn Phong Điền đi xã Phong Mỹ có nguy cơ sạt lở. Nhiều đoạn bờ sông Bồ qua các xã Phong Sơn, Phong Hiền và sông Ô Lâu qua các xã Phong Bình, Phong Hòa, Phong Chương… cũng được cảnh báo sạt lở.

Huyện Quảng Điền nhận được cảnh báo sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua các xã Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng An; sạt lở cồn cát, bờ biển thuộc các xã Quảng Công, Quảng Ngạn.

Nguy cơ trượt lở đồi núi tại các xã, phường Hương Vân, Bình Tiến, Hương Bình, Bình Thành; dọc tuyến Quốc lộ 49A qua các xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình; đường vào thủy điện Hương Điền… thuộc thị xã Hương Trà. Bờ sông Bồ qua các xã, phường Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Toàn; sông Hữu Trạch đoạn qua xã Bình Thành (thị xã Hương Trà) cũng là những điểm dễ xảy ra sạt lở trong đợt mưa lớn này.

Sạt lở, trôi trượt đồi núi được cảnh báo tại khu vực Bốt Đỏ xã Phú Vinh, xã A Roàng, Đông Sơn, Hương Phong, Lâm Đớt, Bắc Sơn, A Ngo, Hồng Thái, Quảng Nhâm, Phú Vinh, Hồng Kim, Trung Sơn, Hồng Vân, Hồng Thủy, Hồng Hạ; tuyến Quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) qua huyện miền núi A Lưới.

Ngoài ra, nguy cơ sạt lở còn được cảnh báo có thể xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan qua địa bàn TP Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và huyện Nam Đông; tuyến Quốc lộ 49B thuộc địa phận huyện Phú Lộc, Quốc lộ 1 nhánh tránh TP Huế…

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng căn cứ vị trí được cảnh báo sạt lở, lũ quét, ngập lụt, sóng lớn khẩn trương bố trí lực lượng kiểm tra các khu dân cư, công trình đang thi công để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân, công nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tổ chức lực lượng triển khai kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo ở các ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt khi xảy ra mưa lớn, nước biển dâng. Trong quá trình triển khai, cần đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Đặc biệt lưu ý tại các công trình dự án trọng điểm như cầu qua cửa biển Thuận An, đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2). Các công trình đê, kè sông, kè biển hiện trong giai đoạn thi công phải có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên, người lao động; rút toàn bộ công nhân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; gia cố, neo đậu phương tiện, thiết bị, tàu thuyền tránh gió mạnh, sóng lớn va đập; bố trí biển cảnh báo, đèn tín hiệu để hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông đi qua khu vực công trình, nhất là các nơi nguy hiểm.

Cấm tất cả mọi phương tiện và người lưu thông qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, khu vực ngầm tràn, cầu cống nước chảy xiết, các tuyến đường ngập lụt.