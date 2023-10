Đường dân sinh, bờ biển tại TT-Huế sạt lở dữ dội

TT-Huế tiếp tục xảy ra mưa lớn, có nơi trên 700mm

Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, từ hôm nay đến ngày 17/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.

Mưa lớn hai ngày qua đã làm mực nước lũ trên các sông lớn của TT-Huế đều vượt báo động I. Sông Hương tại trạm đo Kim Long hiện ở mức +1,12m, trên báo động I là 0,12m (cao nhất 1,72m lúc 15h ngày 13/10). Sông Bồ tại trạm Phú Ốc +2,42m, trên báo động I là 0,98m (cao nhất 2,42 m lúc 4h ngày 14/10).