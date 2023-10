TT-Huế: Hàng loạt tuyến đường bị cấm, tạm ngưng hoạt động xe buýt về vùng thấp trũng

Chiều 13/10, thông tin từ Sở GTVT tỉnh TT-Huế cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tuyến Quốc lộ 49B qua các xã vùng thấp trũng huyện Phong Điền và khu vực sạt lở huyện Phú Lộc đã bị cấm lưu thông nhằm bảo đảm an toàn tính mạng của người dân.

Cụ thể, đoạn Quốc lộ 49B tại các vị trí từ Km3 đến Km8 qua địa bàn xã Phong Hòa và Điền Hương (huyện Phong Điền) do bị ngập sâu từ 0,4 đến 0,6m gây tắc đường, nên đơn vị quản lý giao thông trên tuyến đã tổ chức trực bảo đảm an toàn giao thông, đặt biển cấm lưu thông qua lại.

Cũng trên tuyến quốc lộ này, tại các vị trí Km95 và Km96 qua xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) cũng bị cấm đường do xảy ra tình trạng đất đá tràn xuống bề mặt, nước chảy xiết tạo các vũng sâu từ 0,2 đến 0,4m gây ách tắc giao thông.

Để phòng tránh nguy hiểm, hoạt động xe buýt của nhà xe Phương Trang tuyến đi Điền Hương, Phong Hòa thuộc Quốc lộ 49B đã tạm ngừng hoạt động từ sáng 13/10.

Tương tự, các tuyến đường tỉnh như Tỉnh lộ 4 (đoạn Km9+500 đến Km9+700; Km13-Km14; Km39+300-Km39+900); Km14+150 bị ngập sâu gây ách tắc giao thông, nên hoạt động đi lại tại những vị trí này đã bị cấm.

Ngoài ra, ngành GTVT tỉnh TT-Huế còn tiến hành cấm đường đối với các tuyến Tỉnh lộ 6 (đoạn Km2+250-Km2+350, thôn Trạch Tả, thị trấn Phong Điền), Tỉnh lộ 6B (tại Km0+200-Km0+300 qua thôn Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền), Tỉnh lộ 8A (Km6+350-Km7+000, xã Quảng Thọ, huyện Phong Điền); Tỉnh lộ 10C (Km0+900-Km1+200); Tỉnh lộ 17B (Km8+400-Km9+300); Tỉnh lộ 19 (Km13+00-Km13+500); Tỉnh lộ 25B (Km0+200-Km0+250, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy).

Trong công điện khẩn gửi các địa phương, đơn vị, sở, ngành… về việc chủ động phòng, ngừa, ứng phó với mưa lũ trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế yêu cầu Sở GTVT chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất; chỉ đạo các nhà thầu thi công có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công: cầu Nguyễn Hoàng, cầu cửa Thuận An, đê chắn sóng cảng Chân Mây…; chống va trôi tàu thuyền, sà lan đang thi công ảnh hưởng đến an toàn các công trình cầu đường bộ, đường sắt xung yếu trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị vận tải, nhà ga tàu hỏa, sân bay quốc tế Phú Bài, bến xe, bến thuyền xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản, đảm bảo lương thực, nước uống cho hành khách với các tình huống...