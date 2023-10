TT-Huế phát cảnh báo khẩn loạt vị trí có nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn kéo dài

TPO - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế đã phát văn bản cảnh báo gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn về các vị trí có nguy cơ lũ quét, lũ ống, trượt lở đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển trong đợt mưa lũ được dự báo kéo dài từ ngày 11 đến 30/10.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế, ngày 11/10, trên địa bàn tỉnh này có mưa to, mưa rất to, một số nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa tại các huyện Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới và thị xã Hương Thủy phổ biến 30 đến 100mm, có nơi cao hơn như Hồng Vân (A Lưới) 114,4mm, Phú Sơn (Hương Thủy) 123,6mm, Giang Hải (Phú Lộc) 144,6mm, Thủy Thanh (Hương Thủy) 155,6mm.

Lượng mưa tại các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà và TP Huế phổ biến 100 đến 350mm; một số nơi cao hơn như Cổ Bi (Phong Điền) 369,2mm, Thanh Lương (Hương Trà) 522mm, Quảng Phú (Quảng Điền) 538,4mm, Phú Ốc (Hương Trà) 597,8mm.

Dự báo từ ngày 11 đến 13/10, tại TT-Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm; diễn biến mưa từ ngày 14 đến 20/10 còn rất phức tạp và có khả năng kéo dài.

Để chủ động ứng phó với diễn biến xấu của mưa lũ, gió mạnh và sóng lớn gây ra, ngày 11/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát thông báo cảnh báo các vị trí có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ, lũ quét, lũ ống, trượt lở đất đá đồi núi; sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn để các địa phương, sở, ban, ngành, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó như sau:

Tại Phong Điền, khu vực được cảnh báo có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra sạt, trượt lở đất đá vùng đồi, núi và sườn dốc; lũ lên nhanh gây nguy hiểm vùng thấp trũng ở các xã Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn, Phong An, Phong Thu. Đặc biệt chú ý các điểm sạt lở nguy cơ rất cao khu vực đồi núi dọc tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân đi đến các công trình hồ thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1.

Tại thị xã Hương Trà, khu vực có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá là dọc tuyến Quốc lộ 49A đoạn qua các xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình; các phường Hương Vân, Hương Văn. Sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua các phường, xã Hương Vân, Hương Văn, Tứ Hạ; mái taluy tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Huyện Quảng Điền đề phòng sạt lở bờ sông Bồ qua các xã Quảng Phú, Quảng Thọ; sạt lở bờ biển đoạn Quảng Ngạn, Quảng Công.

Tại huyện miền núi A Lưới, các khu vực cần đề phòng trượt lở đất đá đồi núi, các địa bàn dân cư dọc tuyến quốc lộ 49A qua các xã Hương Nguyên, Hồng Hạ, Phú Vinh, Sơn Thủy. Đặc biệt lưu ý các điểm nguy cơ trượt lở rất cao trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực đèo Pê ke (xã Hồng Thủy), xã Hồng Kim và đoạn qua địa bàn các xã Lâm Đớt, A Roàng, Hương Nguyên vào đến khu vực giáp tỉnh Quảng Nam; khu vực sạt lở phía sau chợ Bốt Đỏ (xã Phú Vinh), các điểm xung yếu trên đèo A Co thuộc tuyến Quốc lộ 49A…

Thị xã Hương Thủy cần đề phòng nguy cơ trượt lở đất đá đồi núi thuộc các xã Dương Hòa, Phú Sơn; các triền dốc dọc tuyến tránh phía tây Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan.

Huyện Nam Đông được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá, mái taluy tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, nhất là đoạn qua các xã Hương Phú, Hương Lộc, thị trấn Khe Tre. Đề phòng lũ quét, sạt trượt đất ở các khu vực dân cư ven sườn đồi, sông suối thuộc các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Lộ, Hương Giang, Hương Hữu, Hương Hòa, Hương Sơn, Hương Lộc, Hương Phú, thị trấn Khe Tre.

Huyện này cũng được lưu ý 9 vị trí có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét khi có mưa lớn kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân, bao gồm Tổ dân phố I và II, thị trấn Khe Tre; thôn 5, xã Thượng Long; thôn Đa Phú, xã Hương Phú (nguy cơ sạt lở đất ở; thôn Ria Hố, xã Thượng Lộ; thôn 2, xã Thượng Nhật; thôn 1, xã Hương Lộc (nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở); thôn Ka Zan, xã Thượng Lộ; thôn Phú Thuận, xã Hương Xuân (nguy cơ về lũ quét).

Huyện Phú Vang đề phòng xói lở bờ biển đoạn xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên. Đặc biệt là khu vực có nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra sạt lở đoạn qua thôn An Dương 1, xã Phú Thuận.

Huyện Phú Lộc được cảnh báo nguy cơ cao trượt lở đất đá đồi núi thuộc các xã Xuân Lộc, Lộc Bình, khu vực các đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, đường đi lên đỉnh Bạch Mã; các khu dân cư ven sườn đồi, núi thuộc thị trấn Phú Lộc và các xã Lộc Điền, Lộc Trì, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Bình, Lộc Vĩnh; khu vực Hói Mít - Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô. Đồng thời, đặc biệt chú ý 63 hộ thuộc khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất gồm 14 hộ tại núi Phú Gia, 9 hộ tại thôn Thổ Sơn (xã Lộc Tiến); 17 hộ tại hai thôn Trung Phước Tượng, Trung An (xã Lộc Trì); 11 hộ dân dọc tuyến Quốc lộ 49B đoạn qua xã Lộc Bình; 12 hộ tại thôn Bạch Thạch (xã Lộc Điền).

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cũng cảnh báo sạt trượt mái dốc ta-luy dọc tuyến đường ra khu du lịch Laguna, sườn núi phía đông mũi Chân Mây (xã Lộc Vĩnh). Đề phòng các điểm sạt lở bờ sông Truồi, sông Nước Ngọt - Bù Lu; xói lở bờ biển đoạn qua các xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc).

Thành phố Huế chú ý sạt trượt sườn đồi dốc trên địa bàn các phường Hương Thọ, Thủy Bằng, An Tây; sạt lở bờ sông Hương đoạn qua các xã, phường Hương Thọ, Hương Hồ. Đặc biệt lưu ý điểm nguy cơ sạt trượt rất cao ở điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) thôn Hải Cát, xã Hương Thọ. Đề phòng sạt lở bờ biển khu vực xã Hải Dương, phường Thuận An…