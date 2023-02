TT-Huế: Mưa lớn uy hiếp hàng nghìn ha lúa, xuất hiện nhiều điểm sạt lở bờ sông

Mới đây, theo chỉ đạo của UBND tỉnh TT-Huế, Công ty Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh đã triển khai bơm tiêu đón mưa lớn và mở các cống lớn để giảm mực nước trên các sông nhằm bảo vệ lúa đông xuân.

Công ty đã cho mở hệ thống cửa cống, cửa đập thuộc các công trình thủy lợi lớn như đập Cửa Lác, Cống Quan, Thảo Long từ ngày 14/2 để giảm mực nước trên các tuyến sông, tăng dung tích chứa; bảo đảm tiêu thoát nước nhanh bảo vệ lúa đông xuân.

Còn tại huyện Quảng Điền, theo ghi nhận của PV, tình trạng sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua các xã Quảng Thọ, Quảng Phú hiện diễn biến phức tạp giữa điều kiện thời tiết mưa lớn, uy hiếp nhiều công trình kiến trúc, nhà cửa, vườn tược khiến người dân sống trong lo lắng.

Đáng chú ý, tại bờ hói Nam Phù đoạn qua khu dân cư thôn Nam Phù - Nho Lâm (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) có chiều dài khoảng hơn 500m, mặc dù được đầu tư xử lý khẩn cấp gia cố kè ở những vị trí sạt lở nghiêm trọng từ trước, nhưng hiện tiếp diễn tình trạng sạt lở. Có những điểm lở nằm sát nhà ở, gây mất an toàn về tính mạng và tài sản của người dân.

Tương tự, tại xã Quảng Thọ, nhiều đoạn bờ sông Bồ cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Theo ông Trần Kìm - Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, một số thôn trên địa bàn như Tân Xuân Lai, Niêm Phò xuất hiện các điểm sạt lở có chiều dài hàng trăm mét, làm trôi nhiều diện tích đất nông nghiệp, nhiều công trình kiến trúc có nguy cơ hư hỏng, đời sống người dân về lâu dài bị ảnh hưởng. Đến nay, nhiều vị trí sạt lở đã ăn sâu vào mép đường giao thông gây nguy hiểm cho người dân đi lại.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, hàng năm huyện và tỉnh đều bố trí kinh phí cho công tác khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn. Tuy nhiên, với tình trạng sạt lở nhiều và nghiêm trọng như hiện nay, huyện cần tỉnh và Trung ương bố trí thêm nguồn lực. Huyện cũng sẽ tổ chức đoàn khảo sát nắm lại những hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng, những hộ cần di dời khẩn cấp và trên cơ sở đó cảnh báo cho người dân khi có mưa to và vào mùa mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi tỉnh - đặc biệt là tàu thuyền nhỏ đánh bắt thủy hải sản ven bờ; các lồng, bè nuôi trồng thủy, hải sản trên biển… đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Vùng ven biển các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và TP Huế có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ biển, kè biển và các công trình đang xây dựng do tác động của gió mạnh và sóng lớn. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi diễn biến thời tiết, gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, cửa sông, đầm phá; chủ các lồng bè khai thác nuôi trồng thủy hải sản biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp.