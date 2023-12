TT-Huế cảnh báo đợt lũ mới vượt báo động 2

TPO - Theo cảnh báo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, từ đêm ngày 1 đến 3/12, trên các sông lớn thuộc tỉnh này có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, với đỉnh lũ ở mức trên báo động 1 đến báo động 2, có sông vượt hơn báo động 2.

Chiều 1/12, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, từ ngày 1 đến 3/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mưa lớn có nguy cơ cao gây ra ngập lụt, ngập úng đô thị vùng đồng bằng, ven biển đặc biệt là vùng thấp trũng, sạt lở đất ở vùng đồi núi.

Trên các sông thuộc tỉnh này còn có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, với đỉnh lũ ở mức trên báo động 1 đến báo động 2, có sông vượt báo động 2.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã phát văn bản khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng chủ động ứng phó với đợt thiên tai này, tăng cường xả nước 2 hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh để tạo dung tích phòng lũ.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng xả nước đối với hồ chứa thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương, thị xã Hương Trà) qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ khoảng 100 - 400m3/s. Thời gian tăng dần xả nước bắt đầu vào lúc 17 giờ chiều 1/12.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền, mực nước đến 13 giờ chiều cùng ngày là +81m, lưu lượng đến hồ hơn 90m3/s, lưu lượng về hạ du hơn 76m3/s.

Cùng ngày, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cũng phát lệnh thực hiện tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ, thị xã Hương Trà) với lưu lượng từ 300 - 700m3/s, nhằm tăng dung tích chứa, chủ động phòng lũ cho vùng hạ du.