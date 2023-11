TT-Huế cảnh báo tái diễn mưa lũ diện rộng chỉ vài ngày sau trận lụt lớn nhất 10 năm qua

TPO - Theo dự báo, tại TT-Huế tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng kể từ ngày 24 đến 27/11, sau khi địa phương này vừa hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong vòng 10 năm qua.

Chiều 21/11 Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, vừa phát công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, không khí lạnh, gió mạnh trên biển xảy ra từ ngày 24 đến 27/11.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, từ ngày 25/11 ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam nước ta, ảnh hưởng đến TT-Huế, trời chuyển lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao, từ ngày 24/11 đến 27/11, trên đất liền TT-Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Riêng vùng Phú Lộc, Nam Đông có lượng mưa cao hơn, khả năng đạt 300-500mm, có nơi trên 800mm; gây ngập lụt diện rộng cho khu vực đồng bằng, các vùng thấp trũng.

Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa này, để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải TT-Huế; Chi cục Thuỷ sản và Đài Thông tin Duyên hải Huế tăng cường thời lượng phát thông báo để chủ các phương tiện, thuyền trưởng hoạt động trên biển kịp thời nắm bắt diễn biến gió mạnh và chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch). Tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn trước ngày 25/11 (bao gồm cả ghe thuyền bãi ngang ven biển).

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đề nghị các huyện, thị xã và TP Huế theo dõi sát diễn biến thời tiết để thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và nhân dân; chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Đưa tin về mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể cán bộ, nhân dân chủ động ứng phó; đặc biệt là người dân ở các khu vực trũng thấp, các khu chợ, cơ sở kinh doanh…

Rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt (chú ý ưu tiên sơ tán trước những người dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai, người già yếu,…).

Các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện chủ động vận hành đưa mực nước hồ về mức nước trước lũ theo quy trình được phê duyệt trước 19h ngày 24/11 (mực nước hồ Tả Trạch: +38m, hồ Bình Điền: +81,6m; hồ Hương Điền: +56,5m), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt, giảm đỉnh lũ vùng hạ du.

Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh TT-Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ địa phương tổ chức sơ tán dân cư và cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

Trước đó, từ tối 13 đến ngày 16/11, tại TT-Huế xảy ra trận mưa rất lớn, nhiều nơi lượng mưa đo được đạt trên 1.000mm, khiến nhiều vùng bị ngập sâu. Đây là trận lũ lụt được đánh giá lớn nhất trong vòng 10 năm qua tại TT-Huế, khiến 85% tuyến đường của 36 phường, xã của TP Huế và nhiều huyện, thị xã bị ngập sâu trong nước.

Trận lũ giữa tháng 11 vừa qua đã vượt qua mốc ngập lụt giữa tháng 10/2020 (năm xảy ra thảm họa sạt lở thuỷ điện Rào Trăng làm nhiều người chết, mất tích) và mức nước lũ chỉ còn kém trận lũ lịch sử năm 1999.