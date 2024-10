Thừa Thiên-Huế mưa trắng trời, sẵn sàng sơ tán dân vùng sạt lở

TPO - Tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to từ tối 20 đến chiều 21/10 khiến một số nơi bị ngập lụt cục bộ. Nhiều địa phương thuộc tỉnh này sẵn sàng phương án di dời dân ra khỏi vùng sạt lở.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế, trong nhiều giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như khu vực xã Giang Hải 141,6 mm, cảng Tư Hiền 143,2 mm, Đồn Biên phòng cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) 143,4 mm, phường Thuận An (TP. Huế) 226,6 mm...

Ghi nhận của PV, mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương như xã Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc), khu vực nội thị thuộc phường An Đông, Xuân Phú (TP. Huế)…

Mưa lớn ở địa bàn Phú Lộc dẫn đến nguy cơ cao sạt lở đất đồi núi ở các xã Lộc Tiến, Lộc Trì, Lộc Điền, Lộc Bình. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Lộc phối hợp chính quyền địa phương lên phương án di dời 72 hộ, với 226 nhân khẩu ở các thôn Phú Gia và Thổ Sơn (xã Lộc Tiến), thôn Trung Phước Tượng và Trung An (xã Lộc Trì), thôn Bạch Thạch (xã Lộc Điền), dân cư sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 49B qua xã Lộc Bình…

Các huyện A Lưới, Phong Điền, Nam Đông cũng phát thông tin cảnh báo và cập nhật các vị trí có nguy cơ cao sạt lở, trôi trượt đất đá vùng đồi núi. Trong đó, đáng chú ý là địa bàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), khu vực Bốt Đỏ (xã Phú Vinh, huyện A Lưới), tổ dân phố 1, 2 (thị trấn Khe Tre), các khu dân cư thuộc các xã Hương Hữu, xã Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Nhật (huyện Nam Đông).