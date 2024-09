TT-Huế kêu gọi ngư dân vào bờ trú bão, Quảng Nam tạm dừng tàu thuyền ra đảo Cù Lao Chàm

TPO - Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, công tác ứng phó thiên tai hiện tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương, đơn vị.

TT-Huế kêu gọi ngư dân vào bờ trú bão

Trong sáng 18/9, lực lượng Biên phòng TT-Huế đã kêu gọi hơn 1.880 phương tiện tàu thuyền, với 10.685 lao động hoạt động trên biển vào bờ tìm nơi trú tránh bão an toàn.

Theo ghi nhận của PV, các khu neo đậu Thuận An (TP. Huế), Phú Hải, Phú Thuận (huyện Phú Vang) trong sáng 18/9 đã có hàng trăm tàu thuyền đánh cá di chuyển vào trú tránh bão.

Toàn tỉnh hiện chỉ còn 1 phương tiện tàu thuyền đánh cá (với 9 lao động) hoạt động trên biển. Dự kiến, khoảng 11 giờ trưa nay, phương tiện này sẽ di chuyển vào đến bờ.

Bên cạnh kêu gọi tàu cá địa phương vào bờ trú bão, lực lượng chức năng tạo điều kiện hướng dẫn, tổ chức cho 21 phương tiện tàu hàng, 23 tàu đánh cá ngoại tỉnh vào neo đậu tại các cảng biển Thuận An, Chân Mây và các khu neo đậu khác.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế, từ ngày 19 đến 21/9, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông, suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, ngập úng tại các thị xã và TP. Huế.

Mưa lớn còn có khả năng gây ngập úng đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước kém thuộc một số huyện, thị xã và TP. Huế.

Quảng Nam: Tạm dừng hoạt động tàu thuyền ra đảo Cù Lao Chàm

Sáng 18/9, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP. Hội An cho hay, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4, lực lượng chức năng đã yêu cầu tàu thuyền tạm dừng ra đảo Cù Lao Chàm.

“Các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai đã được ban hành. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền đến người dân dân nắm sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó, tránh thiệt hại. Riêng với các di tích thì có các phương án chằng chống, bảo vệ”, ông Sơn nói.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã phát công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tập theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp.

Chủ động triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển; kiểm tra, rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, để chủ động di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại; canh gác, cảnh báo, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở.

Kiểm tra công trình đê điều, hồ, đập, cầu, cống; tổ chức vận hành điều tiết các công trình hồ chứa nước theo quy định; chủ động, sẵn sàng các lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ…

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tính đến 5h sáng nay 18/9, tổng số tàu cá tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 206 tàu/1.942 lao động. Trong đó, tàu hoạt động vùng lộng 144 tàu/761 lao động; tàu hoạt động xa bờ gồm khu vực Hoàng Sa 25 tàu/176 lao động, khu vực Trường Sa 37 tàu/1.005 lao động. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã kêu gọi 13 phương tiện đang hoạt động khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của ATNĐ vào bờ tránh trú, dự kiến trong ngày 18/9 sẽ vào cảng An Hòa.