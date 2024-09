Nhiều thuyền của ngư dân Huế trôi dạt ra biển

TPO - 9 chiếc thuyền của ngư dân tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) bị trôi dạt ra biển do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn, triều cường.

Chiều 6/9, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Phong Điền và Công an xã Điền Hương (huyện Phong Điền) vừa cứu hộ thành công 9 chiếc thuyền của ngư dân bị trôi dạt ra biển.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, vùng biển xã Điền Hương (huyện Phong Điền) xảy ra sóng to, gió lớn và triều cường đã cuốn 9 chiếc thuyền của ngư dân địa phương trôi ra biển.

Nhận tin báo, Công an xã Điền Hương phối hợp với lực lượng quân đội và cơ quan chức năng địa phương tiến hành triển khai các biện pháp ứng cứu.

Giữa thời điểm sóng to, biển động và trời tối, các lực lượng chức năng đã nỗ lực tiếp cận phương tiện bị trôi dạt để can thiệp đưa vào bờ an toàn.

Ngoài ra, lực lượng cứu hộ còn đưa thêm 10 chiếc thuyền khác ở khu vực nguy hiểm của xã Điền Hương vào khu vực an toàn; đồng thời, yêu cầu các chủ phương tiện tắt thiết bị điện để phòng chống cháy, nổ; tiến hành neo cột cố định tàu thuyền vào vị trí trú tránh mưa bão, đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra.