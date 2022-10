TT-Huế cấm tàu thuyền ra khơi, tăng cường xả lũ hồ chứa thủy điện

TPO - Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế vừa phát văn bản khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cấm tàu thuyền ra khơi, chủ hồ chứa thực hiện điều tiết nước phòng lũ, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, trong hơn 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200-250mm, có nơi trên 300mm. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục mưa to, với lượng mưa cả đợt phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã phát thông báo khẩn về vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới, hồ chứa thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3-A Lin B1).

Theo đó, hồ thủy điện A Lưới tăng lưu lượng vận hành điều tiết từ trưa ngày 10/10, với đỉnh lũ dự kiến lớn nhất khoảng 1.500m3/s.

Hồ chứa thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3-A Lin B1) vận hành điều tiết qua tràn, với đỉnh lũ dự kiến lớn nhất khoảng 600m3/s.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung và Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú thông báo đến người dân các địa phương thuộc huyện A Lưới đề phòng ngập trong khu vực lòng hồ, thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo Ban Chỉ huy để có sự chỉ đạo.

Trước đó, vào chiều 9/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế phát lệnh yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện qua tràn và tua-bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 220 - 400m3/s. Đến chiều 10/10, Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền được yêu cầu điều chỉnh vận hành điều tiết hồ chứa với lưu lượng 500 - 1.000m3/s.

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế còn đề nghị các cơ quan chức năng, sở, ban, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương thông báo cho chủ tàu và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền biết về diễn biến xấu của thời tiết trên biển để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, bao gồm tàu bãi ngang ven biển, đầm phá.

Các địa phương, đơn vị chức năng tổ chức rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, các khu vực trọng điểm cửa sông, ven biển, ven sông, suối, ngập úng đô thị nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình ven biển, ven sông có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công.

Tổ chức phân luồng giao thông tại các điểm ngập úng cục bộ; bố trí biển báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá, khu vực ngầm tràn để hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang.