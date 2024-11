Mưa lũ gây sạt lở, nhiều nơi ở Quảng Ngãi bị chia cắt

TPO - Mưa lớn kéo dài, nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị ngập, sạt lở, gây chia cắt giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện khẩn về việc ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Tại Tỉnh lộ 624B, nối huyện Nghĩa Hành với huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cấm phương tiện lưu thông vì một phần mặt đường ở khu vực đèo Quán Thơm (xã Hành Thịnh) bị lũ “ngoạm” sâu gây sạt lở xuống sông Vệ.

Theo ghi nhận của PV, vị trí xảy ra sạt lở khoảng 20m, ăn sát vào mép đường tỉnh lộ 624B. Địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo cấm người qua lại. Trong khi đó, nước trên sông Vệ dâng cao, chảy xiết.

Tại huyện Minh Long, điểm Km 32+400 đường đi xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (thuộc thôn An Thanh, xã Thanh An) xảy ra sạt lở đất làm ảnh hưởng giao thông. Ước tính lượng đất đá sạt lở chiều dài khoảng 50 mét.

Chính quyền địa phương đã cắm biển báo khu vực sạt lở, chốt chặn và thông báo cho nhân dân không qua lại khu vực sạt lở trên.

Mưa lớn cũng gây sạt lở, làm hư hỏng 3 ngôi nhà của người dân ở xã Ba Giang và Ba Vinh, làm hư hỏng đập dâng suối Lế (huyện Ba Tơ).

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán di dời 16 hộ (34 nhân khẩu) ở vùng ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, thị xã Đức Phổ 15 hộ (30 nhân khẩu), huyện Ba Tơ 1 hộ (4 nhân khẩu).

Trong ngày 24/11, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn kéo dài. Do ảnh hưởng mưa lớn, Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực sông Trà Câu (thị xã Đức Phổ) nước tràn mặt đường, giao thông bị ảnh hưởng.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, ngày 24/11, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp để ứng phó.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục kịp thời cập nhật tình hình mưa, lũ tại địa phương để có chỉ đạo phù hợp, thông tin kịp thời cho giáo viên, học sinh, nhất là ở vùng ven sông, hạ lưu các hồ chứa, vùng trũng, vùng sạt lở để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học khi có lũ lớn, mất an toàn, đi lại nguy hiểm; thông tin cho cha mẹ học sinh quản lý, đưa đón con an toàn. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động kiểm tra phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thực hành, kho… xác định vị trí an toàn để chứa hồ sơ, thiết bị, chủ động di chuyển cơ sở vật chất, thiết bị đến vị trí cao, đề phòng ngập nước do lũ lớn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa lớn liên tục. Nhiều nơi lượng mưa vượt mức 700 mm. Đêm nay, khả năng lũ trên sông Vệ vượt báo động 3, nhiều khu vực dọc sông sẽ ngập sâu.

Trước diễn biến phức tạp mưa lũ, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện hỏa tốc, yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chủ động theo dõi chặt thông tin thời tiết, sớm cảnh báo mưa lũ lớn ở các khu vực cho người dân biết để phòng tránh.

Trong đó lưu ý thị xã Đức Phổ và huyện Nghĩa Hành (2 địa phương lũ lên nhanh) huy động tối đa lực lượng tại chỗ kiểm tra kỹ các tuyến đường, khu dân cư bị ngập. Phương tiện, nhân lực cũng sẵn sàng 24/24h để hỗ trợ người dân ở lưu vực sông Vệ và sông Trà Câu.

Cắm biển cảnh báo và kiên quyết ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm (ngầm, tràn, đường bị ngập sâu, sạt lở…). Tạm dừng hoạt động đò ngang và không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ. Kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Ông Giang cũng yêu cầu các huyện miền núi không lơ là, chủ quan, khẩn trương kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét… chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.