Bản tin 8H: Bộ Xây dựng bổ nhiệm Chánh văn phòng

TPO - Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Ngô Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng.

Ngày 27/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng. Theo Quyết định số 1086/QĐ-BXD ngày 27/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Ngô Lâm được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng kể từ ngày 27/11/2024.

Chiều 27/11, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông tin Công ty EQ Logis (trụ sở ở TP HCM) đã liên lạc, nhận là chủ của 3 bồn kim loại trôi dạt vào bờ biển thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Theo công ty trên, các bồn kim loại được tàu biển vận chuyển từ Thái Lan đến Hàn Quốc nhưng trong lúc vận chuyển, đơn vị vận chuyển đã làm rơi 3 bồn khỏi tàu mà không phát hiện được sự cố và tiếp tục hải trình. Theo Công ty EQ Logis, 3 bồn kim loại trên không chứa bất kỳ khí hay gas và đang trong trạng thái rỗng, vì thế không ảnh hưởng đến môi trường. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh tính xác thực và chờ công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để xác nhận sở hữu số bồn này.

Chiều 27/11, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết bệnh nhân N.C.K (SN 1982, trú tỉnh Khánh Hòa) tử vong sau thời gian nhập viện cấp cứu. Trước đó, khoảng 17h25 ngày 26/11, xe khách giường nằm 34 chỗ biển số 36G-001.21 do anh Trịnh Đình Dũng (SN 1986, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển dừng nghỉ tại một nhà hàng ở thôn 1B (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế). Trong lúc hành khách ăn cơm, phụ xe là anh N.C.K chui xuống gầm xe để kiểm tra hệ thống phanh, không may bị xe đè lên người dẫn đến mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài. Nạn nhân sau đó được đưa ra khỏi gầm xe trong tình trạng đa chấn thương, bất tỉnh nên được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Anh K. tử vong do thương tích quá nặng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, trời rét về đêm và sáng. Thời tiết ấm dần lên những ngày tiếp theo. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào; riêng khu vực Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế và Bình Định - Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngày 27/11, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định các thông tin, hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội về sáp nhập tỉnh, thành là thông tin không đúng. Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng đang triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đúng như chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Những thông tin về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đang được thực hiện theo chế độ mật, vì thế nếu đưa lên mạng là sai quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Bộ Nội vụ đã trao đổi với phía Bộ Công an đề nghị cơ quan an ninh mạng xem xét, xử lý việc đưa các thông tin không đúng, gây ảnh hưởng đến tâm lý xã hội. (XEM CHI TIẾT)