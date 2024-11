Nam sinh nhảy cầu được CSGT hỗ trợ đưa lên bờ

TPO - Sau khi nhảy cầu tự tử, nam sinh 12 tuổi bơi vào mép bờ sông. Phát hiện sự việc, cán bộ CSGT Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã tiếp cận đưa nạn nhân lên bờ an toàn rồi bàn giao cho gia đình chăm sóc.