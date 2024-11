Bản tin 8H: Đình chỉ công tác, chức vụ Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc

TPO - Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm đình chỉ công tác, chức vụ đối với ông Huỳnh Nguyễn Lộc sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Tối 29/11, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác, chức vụ đối với ông Huỳnh Nguyễn Lộc (Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc) sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.Theo đó, Ban Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh họp thống nhất và đưa ra quyết định trên sau khi nhận thông báo của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Nguyễn Lộc về hành vi nhận hối lộ. Ban Giám đốc Sở cũng thống nhất giao ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc phụ trách quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính, thực hiện nhiệm vụ của Viện trưởng cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ngày 29/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa có thông báo về quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo huyện Quảng Xương. Những cá nhân bị kỷ luật gồm Trần Văn Công, nguyên Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Đình Dự, Hà Thế Anh, đều là Phó Chủ tịch UBND huyện; Chu Đức Khương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Lê Đình Khoa, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Mã Văn Thanh, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, ông Trần Văn Công, Nguyễn Đình Dự, Chu Đức Khương, Lê Đình Khoa, Mã Văn Thanh, đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Hà Thế Anh đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 29/11, tại thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng), Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về công tác tổ chức, công tác cán bộ Công an huyện Đạ Huoai mới.Theo đó, Bộ Công an quyết định giải thể Công an huyện Đạ Tẻh, Công an huyện Cát Tiên và Công an huyện Đạ Huoai của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, quyết định thành lập Công an huyện Đạ Huoai mới trên cơ sở sáp nhập 3 huyện trên. Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng có quyết định bổ nhiệm Thiếu tá Đào Huy Dương (37 tuổi, quê Thanh Hóa) làm Trưởng Công an huyện Đạ Huoai mới. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Công an huyện Đạ Huoai mới, Thiếu tá Đào Huy Dương là Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường để thành lập Phòng Quản lý môi trường trực thuộc sở này. Thời điểm giải thể từ ngày 1/1/2025. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương được thành lập tại Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 12/6/2008 của UBND tỉnh Hải Dương. Chi cục có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành. Chi cục có 13 biên chế và 1 nhân viên hợp đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 30/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết Hà Nội nắng hanh khô, độ ẩm dưới 40%. Khoảng ngày 5-6/12, miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, trời chuyển rét kèm mưa rải rác. Dự báo một số tỉnh miền núi nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 9-10 độ; nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội giảm còn 20 độ.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ 27, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lâm Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; thông báo nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/12/2024 đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, và đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; quyết định nghỉ chế độ đối với đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh; quyết định chuyển công tác của Viện KSND Tối cao đối với đồng chí Đặng Bình Giang, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1482/QĐ-TTg ngày 29/11/2024 kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ, giữ nguyên chức vụ đối với đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kể từ ngày 1/12/2024 đến hết 30/11/2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa quê ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trước khi giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (1/2020), đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 3/2023, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. (XEM CHI TIẾT)