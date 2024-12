Hà Nội: Thu hồi hơn 95,4 tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt

TPO - Trong năm 2024, Công an thành phố đã thu hồi được hơn 95,4 tỷ đồng tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt và 2.327m2 đất. Ngoài ra, số tài sản Công an thành phố đã được thu hồi, bồi thường là 70 tỷ đồng.

Đó là một trong những nội dung tại báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của UBND TP. Hà Nội gửi HĐND thành phố.

UBND TP. Hà Nội cho biết, trong năm 2024 các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN). Trong đó, trọng tâm là là các lĩnh vực đầu tư mua sắm công, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng...

Kết quả cho thấy, Công an thành phố đã thụ lý 173 vụ việc với 497 bị can. Đơn vị đã giải quyết được 102 vụ (370 bị can), hiện đang điều tra 66 vụ, tạm đình chỉ 6 vụ và đình chỉ 5 vụ.

Công an thành phố cũng thu hồi được 95,4 tỷ đồng tài sản thiệt hại, chiếm đoạt và 2.327m2 đất. Số tài sản đã được thu hồi, bồi thường là 70 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý 86 vụ với 331 bị cáo. Kết quả đã giải quyết 77 vụ 291 bị cáo, hiện đang giải quyết 9 vụ còn lại.

UBND TP. Hà Nội cũng cho biết, trong năm 2024, đã có 3 trường hợp người đứng đầu bị xử lý.

Về giải ngân vốn đầu tư công, trong năm 2024, toàn thành phố đã thực hiện 27.557 tỷ đồng (đạt 34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm).

Thành phố cũng đã phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý 3 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố. Đồng thời, gửi Bộ Tài chính phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 14 cơ sở nhà đất của đơn vị, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn.

UBND thành phố cũng kiến nghị chuyển 4 cơ sở nhà, đất thuộc Cục Thuế thành phố giao về địa phương để quản lý, xử lý.