Nhân rộng những điểm dừng chân miễn phí cho tài xế ở TPHCM

TPO - Dừng chân “nạp năng lượng” bằng tô mì thơm phức, ly nước mát lạnh; hay đung đưa trên chiếc võng rợp bóng mát sau những giờ chạy xe… Đó là những điểm dừng chân toàn miễn phí do Công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức dành cho các tài xế nghiệp đoàn xe ôm ở Sài thành.

Dưỡng sức, no bụng

Sau những cuốc xe miệt mài trên đường, anh Trần Văn Hùng (26 tuổi, quê Thanh Hóa) tấp vào điểm dừng chân miễn phí tại số 245 Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức) ngay trước trụ sở Nhà Văn hóa lao động Thủ Đức để nghỉ trưa.

Đến trước tủ thực phẩm “0 đồng”, anh Hùng lấy hộp mì rồi tự chế biến tại chỗ, bên cạnh, thùng nước đá mát lạnh giải nhiệt ngày hè. Sau khi no bụng, anh ngã lưng trên chiếc võng rợp bóng mát để nghỉ ngơi lấy sức tiếp tục công việc.

“Gần nửa tháng nay, điểm dừng chân này như “ngôi nhà thứ 2” của tôi. Bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa… chúng tôi đều có thể đến mỗi khi mệt. Ở đây, thức ăn nước uống luôn sẵn sàng, điện thoại được sạc đầy; chúng tôi yên tâm vì không lo bị đuổi, bị mất xe vì luôn có camara giám sát. Tôi đã giới thiệu địa điểm này cho nhiều tài xế cùng biết, để mọi người vào nghỉ chân khi đến khu vực này” – anh Hùng bộc bạch.

Châm thêm nước đá vào bình trà, vừa hướng dẫn những bác tài lần đầu đến điểm dừng chân, anh Trần Phú Bình, phụ trách quản lý cơ sở vật chất và cung cấp dịch vụ ăn uống tại điểm dừng chân TP Thủ Đức cho biết, mô hình do Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn thuộc LĐLĐ TPHCM và LĐLĐ TP Thủ Đức thực hiện. Địa điểm này đã trở thành nơi quen thuộc để các đoàn viên nghiệp đoàn nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe sau những chuyến xe. Đồng thời kết nối tài xế với tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương và Công an trong việc chia sẻ thông tin, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

“Thông thường các tài xế không có điểm nghỉ chân nên mô hình này là nơi giúp họ có điểm nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng để tiếp tục công việc. Điểm dừng chân mở cửa từ 6 giờ đến 1-2 giờ sáng hôm sau, hỗ trợ tối đa cho các bác tài. Tại điểm có camera giúp bảo vệ tài sản, trạm sạc điện thoại, võng nằm, nước sôi để ăn mì… để họ có thể thoải mái tự phục vụ” – anh Bình cho biết.

Một điểm dừng chân khác ở địa chỉ 44 đường Liên khu 16-18 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) được bài trí với không gian nhiều cây xanh, bàn ghế gọn gàng làm nơi nghỉ ngơi, ăn uống, che mưa che nắng cho các tài xế. Địa điểm cũng có nhiều dịch vụ “0 đồng” như mì tôm, trà đá, sạc pin… Ngoài ra, bác tài còn được hỗ trợ sửa xe, thay nhớt với giá rẻ hơn so với các dịch vụ bên ngoài.

Nghỉ ngơi giải nhiệt sau thời gian cao điểm giao thức ăn trưa, chị Lê Thị Thanh (42 tuổi, quê Thanh Hóa) kiểm tra lại đồ dùng trước khi bật app nhận đơn hàng. “Phụ nữ chạy xe vất vả và có những ngày “khó nói”. Từ khi thành phố có nhiều điểm dừng nghỉ dành cho tài xế, tôi mừng lắm. Trời nắng có nơi nghỉ ngơi, mưa có chỗ trú chân; phòng vệ sinh đầy đủ, mạng internet miễn phí. Nơi đây chúng tôi có thể trút tâm sự, cùng quan tâm, chăm lo nhau với những anh em có hoàn cảnh khó khăn” – chị Thanh tâm sự.

LĐLĐ quận Bình Thạnh phối hợp Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn thành phố cũng ra mắt mô hình “Điểm dừng chân” tại số 21E3 đường số 4, Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh. Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh Vũ Hữu Phú cho biết, “Điểm dừng chân” làm nơi nghỉ chân không thu phí dành cho đoàn viên nghiệp đoàn lái xe ôm truyền thống và xe công nghệ trên địa bàn quận Bình Thạnh.

“Mô hình này mang nhiều ý nghĩa, giúp cho các tài xế yên tâm có nơi nghỉ ngơi an toàn, tiện ích sau những giờ chạy xe trên đường. Đồng thời, đây cũng là nơi để Liên đoàn Lao động quận tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, an ninh trật tự… Từ đó có thể vận động, tập hợp người lao động tham gia tổ chức công đoàn, qua đó góp phần nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn” – ông Phú nói.

Nhân rộng mô hình

Tại điểm dừng chân miễn phí dành cho các bác tài trước Nhà văn hóa lao động quận 7, hàng chục chiếc máy tấp vào liền được hỗ trợ thay nhớt miễn phí.

“Từ đầu tháng 7 đến nay, Saigon Petro kết hợp với LĐLĐ TPHCM triển khai được 11 điểm dừng chân miễn phí dành cho các bác tài. Ngoài các chương trình miễn phí như sạc điện thoại, thức ăn nước uống, nhà vệ sinh, chỗ nghỉ lưng… thì còn được thay nhớt miễn phí, bên cạnh đó các bác tài có thể mua dầu nhớt giảm giá từ 30 – 40%. Đây là chương trình rất ý nghĩa, giúp các bác tài có nơi nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, lại còn được mua dầu nhớt giảm giá, thay nhớt miễn phí giúp họ đỡ phần nào chi phí khi vật giá leo thang, yên tâm hơn trong cuộc mưu sinh” –anh Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng kinh doanh dầu nhớt xe máy của Saigon Petro cho biết.

Chủ tịch nghiệp đoàn xe ôm công nghệ quận Bình Tân Lê Tấn Lưu mong muốn mô hình điểm dừng chân sẽ tiếp tục được nhân rộng, không chỉ dành riêng cho các tài xế xe ôm mà còn mở ra cho tất cả bà con lao động có nhu cầu tìm nơi nghỉ ngơi, tránh nắng mưa. Bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể sử dụng các dịch vụ cộng đồng miễn phí tại đây. Điều này giúp cho cộng đồng tài xế xe ôm và những người lao động khác có thêm một nơi an toàn, tiện nghi để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe.

Theo Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn Nguyễn Trọng Tính, thời gian qua, Trung tâm đã phối hợp thực hiện được nhiều điểm dừng chân ở quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận 7, quận 11, huyện Củ Chi và TP Thủ Đức. Thành phố hiện có trên 11.000 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm ở các quận huyện, TP Thủ Đức. Mục tiêu là trong năm 2024 sẽ hình thành được ít nhất một điểm dừng chân tại mỗi quận, huyện để hỗ trợ các đoàn viên nghiệp đoàn, bảo đảm những điều kiện nghỉ ngơi tối thiểu cho các tài xế.