Hỗ trợ người lao động phòng, chống tội phạm mạng

Ngày 23/10, tại hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội do Liên đoàn lao động TPHCM tổ chức, Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó Phòng 3 Cục A05, Bộ Công an đã chia sẻ thông tin liên quan đến tình hình an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao hiện nay đối với công nhân.

Đại tá Đỗ Minh Kim cho biết, tội phạm mạng thường nhắm đến nạn nhân là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ít hiểu biết về pháp luật để lừa đảo.

Thủ đoạn thường gặp nhất của các đối tượng này thường là phát tán thông tin để chiếm đoạt tài sản, kêu gọi đầu tư, tín dụng đen, đánh bạc, đa cấp trái phép… Một số công ty tài chính, cho thuê tài chính, vay qua app… lợi dụng đời sống khó khăn và nhu cầu vay tiền của công nhân để thu thập thông tin, móc nối với các công ty tài chính, ngân hàng mở thẻ ATM sau đó bán lại cho các nhóm lừa đảo…

“Do đó, các tổ chức công đoàn, doanh nghiệp… cần thường xuyên tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho công nhân, người lao động tại cơ quan, xí nghiệp. Đồng thời nắm được tâm tư, nguyện vọng để chăm lo đời sống của người lao động để chăm lo tốt hơn, doanh nghiệp có nhiều chương trình phúc lợi, đãi ngộ đối với công nhân viên… để tránh xa các thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng của các nhóm tội phạm trên mạng” - Thượng tá Đỗ Minh Kim khuyến nghị.

Mở rộng đối tượng chăm lo Tết 2025

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn lao động TPHCM cho biết, Liên đoàn lao động đã có kế hoạch chăm lo Tết 2025 cho đoàn viên công đoàn, người lao động từ rất sớm.

Năm nay có rất nhiều chương trình như “Tấm vé nghĩa tình” tặng vé xe, tàu lửa, vé máy bay… cho công nhân, người lao động là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều thành tích xuất sắc; chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình”, tặng phiếu mua hàng để công nhân vui sắm tết; tặng quà, họp mặt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn…

“Đối tượng chăm lo Tết năm 2025 sẽ được mở rộng hơn, số lượng sẽ nhiều hơn, làm sao để đoàn viên, người lao động nào cũng được vui đón Tết. Đồng thời chia sẻ, hỗ trợ kịp thời cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Người lao động không chỉ được chăm lo về vật chất mà cả về tinh thần” – ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, năm nay tình hình hoạt động của doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, có đơn hàng… Nhưng bên cạnh đó vẫn còn doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đơn vị đang tập họp để báo cáo Liên đoàn lao động thành phố, để có những giải pháp chăm lo đầy đủ, kịp thời cho tất cả đoàn viên, người lao động…