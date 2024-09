Tạm giữ nhóm đối tượng ‘trả lương’ cho công nhân bằng ma túy

TPO - Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng tàng trữ ma tuý, mua bán, “trả lương” cho công nhân bằng ma tuý.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm: Chu Đình Luân, Lường Văn Tính, Nguyễn Thị Hương, Trần Minh Đức, Lường Xuân Đông và Hà Đức Mạnh vì hành vi "Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, Công an huyện Lý Nhân phát hiện Chu Đình Luân, một chủ thầu cốp-pha, đã thuê các công nhân nghiện ma túy để tổ chức ăn, ở tại lán trại trong khu công nghiệp. Đặc biệt, Luân có hành vi “trả lương” cho công nhân bằng ma túy.

Theo thông tin, lực lượng chức năng đã thu giữ 11 cục chất bột màu trắng nghi là ma túy, 50 xi lanh đã qua sử dụng, 1 ô tô, 5 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại cơ quan công an, Chu Đình Luân và các đối tượng thừa nhận đã thuê công nhân với mức lương từ 250.000 đồng đến 430.000 đồng/ngày. Thay vì trả tiền mặt, Luân chỉ đạo các đồng phạm mua ma túy, chia nhỏ và phát cho công nhân vào mỗi buổi sáng và chiều, quy định mỗi lần nhận ma túy là 100.000 đồng và sẽ trừ vào tiền công.

Hành vi sử dụng ma túy để trả lương cho công nhân không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương. Lực lượng công an khuyến cáo các chủ đầu tư công trình cần kiểm soát chặt chẽ các gói thầu và từng hạng mục thi công để đảm bảo an ninh, an toàn và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.