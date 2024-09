Cấp thẻ căn cước cho phạm nhân được đặc xá

TPO - Lực lượng công an tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) tổ chức thu nhận hồ sơ để cấp thẻ căn cước cho 41 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá năm 2024.

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an tỉnh TT-Huế cùng Công an thị xã Hương Trà và Công an TP. Huế phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Bình Điền (Bộ Công an) tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho các phạm nhân được đặc xá năm 2024.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh tập trung rà soát, xác minh và thu thập, cập nhật thông tin dân cư; phối hợp với công an các địa phương, các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam đóng trên địa bàn tỉnh, nơi công dân chấp hành án phạt tù để rà soát, xác minh phục vụ công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư của phạm nhân được đặc xá năm 2024.

Sau khi xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin của các phạm nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an TP. Huế và Công an thị xã Hương Trà đã tổ chức thu nhận hồ sơ căn cước lưu động theo quy định đối với 41 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá năm 2024. Trong đó, có 2 phạm nhân tại nhà tạm giữ Công an TP. Huế, 1 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh và 38 phạm nhân tại Trại giam Bình Điền

Theo Công an tỉnh TT-Huế, việc triển khai cấp căn cước cho phạm nhân được đặc xá tha tù thể hiện rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước; tạo cơ hội cho những người lầm lỗi sau khi được đặc xá, tha tù trở về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.