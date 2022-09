Hàng trăm phạm nhân ở Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng được đặc xá dịp 2/9

TPO - Ngày 1/9, có hơn 100 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam ở Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng được đặc xá dịp lễ 2/9. Trước khi về với gia đình, họ được cấp căn cước công dân gắn chip, tư vấn, hỗ trợ kỹ năng, nghề nghiệp để tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Trại giam Ngọc Lý (đóng trên địa bàn Tân Yên, Bắc Giang) cho biết, sáng 1/9, trại giam này tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho 113 phạm nhân (trong đó có 19 phạm nhân nữ).

Sau khi nhận quyết định đặc xá, có 95 phạm nhân được người nhà đến đón; số còn lại được Trại giam bố trí phương tiện đưa họ đến bến xe để tiếp tục di chuyển về nơi cư trú.

Trước khi trở về với cộng đồng, các phạm nhân nêu trên đã được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp lý, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng, kỹ năng tìm kiếm việc làm.

Cũng trong sáng 1/9, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho 3 phạm nhân. Tại buổi lễ, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định, căn cước công dân, một bộ quần áo và tiền mặt cho các trường hợp được đặc xá, liên hệ với người nhà chuẩn bị đón người thân về với địa phương.

Ngay sau buổi lễ công bố, Thượng tá Thân Văn Tuấn, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang phát động phong trào thi đua lao động, học nghề, chấp hành nghiêm kỷ luật nội quy giam giữ phạm nhân để được giảm án, tha tù trước thời hạn. Được biết, năm 2021, Trại tạm giam Công an tỉnh có 13 người được đặc xá.

Cùng ngày, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2022 cho 11 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam và các nhà tạm giữ thuộc công an thành phố.

Đây là đều là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, thể hiện được sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình, được ban lãnh đạo và cán bộ trại tạm giam, nhà tạm giữ đánh giá, ghi nhận.

Tại buổi Lễ, Thượng tá Hồ Thanh Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan THAHS công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và danh sách 11 phạm nhân được đặc xá.

Theo đó, các phạm nhân đã được rà soát, thẩm định một cách chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và được Tổ thẩm định của Hội đồng đặc xá Trung ương thẩm định đề nghị Chủ tịch nước Quyết định.

Phát biểu tại buổi công bố, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án Hình sự (THAHS), Trưởng Tiểu ban đặc xá năm 2022 Công an Đà Nẵng chúc mừng và động viên 11 phạm nhân được đặc xá lần này sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và tiếp tục cố gắng phấn đấu trở thành công dân dân tốt, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Thay mặt cho các phạm nhân được đặc xá, phạm nhân Trần Ngọc Trinh bày tỏ sự xúc động khi được các cấp tạo điều kiện để cải tạo tốt và cam kết sau khi trở sẽ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương.

Tại Thanh Hóa, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước và quà cho 13 phạm nhân. Các phạm nhân được đặc xá lần này, người có thời gian được xét giảm đặc xá nhiều nhất là 15 tháng. Các phạm nhân đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật và các nội quy, quy định của cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo và đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét đặc xá.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cũng mong muốn, Ban Giám thị Trại Tạm giam và cán bộ quản giáo cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, quản lý, cải tạo để các phạm nhân chưa đủ điều kiện xét đặc xá lần này tiếp tục cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế Trại tạm giam, phấn đấu đạt đủ các điều kiện để xét giảm án hoặc những đợt đặc xá sau.

Cũng trong sáng 1/9, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2/9 cho 6 phạm nhân.

Đây là những phạm nhân có mức án từ 12- 60 tháng, với các tội: Hủy hoại rừng; Buôn bán hàng cấm; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt, trong quá trình chấp hành án đã có nhiều cố gắng, nỗ lực học tập, lao động, cải tạo tốt.

Thượng tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Việc xét, đề nghị đặc xá của Trại tạm giam được triển khai kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ, chính xác, đúng điều kiện, đối tượng, quy định của Luật Đặc xá và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá. Công tác xét đề nghị đặc xá được tiến hành đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch ngay tại các khu vực giam giữ, lao động của phạm nhân”.

Lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cũng mong muốn những người được đặc xá lần này nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước để trở về địa phương sống lương thiện, không tái phạm tội, sớm trở thành người công dân tốt, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, quê hương ngày càng giàu mạnh.

Sau khi trao các quyết định đặc xá cho từng phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã trao căn cước công dân, cấp quần áo, kinh phí ăn uống, đi đường cho các phạm nhân.