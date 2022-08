38 phạm nhân ở trại giam An Phước - Bộ Công an được đặc xá dịp lễ 2/9

TPO - Trước khi nhận quyết định đặc xá trong dịp lễ 2/9, các phạm nhân được phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tái hòa nhập và giới thiệu việc làm.

Ngày 29/8, đại diện trại giam An Phước- Bộ Công an (đóng tại Bình Dương) cho biết, thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, đơn vị đã thành lập Hội đồng xét đề nghị đặc xá, Tiểu ban xét đề nghị đặc xá ở các phân trại, Tổ thẩm định hồ sơ đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Trong dịp lễ 2/9 năm nay, trại giam An Phước có 38 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, trong đó có 29 phạm nhân nam và 9 phạm nhân nữ.

Trước khi trở về với cộng đồng, các phạm nhân hưởng chính sách nhân đạo này được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp lý, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng, kỹ năng tìm kiếm việc làm, giới thiệu việc làm.

Ngoài ra, các phạm nhân cũng được phổ biến tình hình kinh tế trong nước và tỉnh Bình Dương (nơi trại giam An Phước đặt cơ sở); công tác bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; một số quy định cơ bản của Luật cư trú mới; nội dung cơ bản về Luật giao thông đường bộ, đường thủy và một số văn bản pháp luật có liên quan; các quy định về tái phạm, tái phạm nguy hiểm, xóa án tích...

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Dương phối hợp trại giam An Phước tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tinh thần vươn lên của phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng với chủ đề “Không bao giờ từ bỏ”.

Hiện nay, trại giam An Phước có 4 phân trại đang quản lý khoảng trên 3.000 phạm nhân chấp hành án, trong đó có hơn 500 phạm nhân nữ.