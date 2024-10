Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng công bố Quyết định 1620-QĐNS/TW ngày 25/10/2024 của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Trao quyết định, tặng hoa và chúc mừng ông Thái Thanh Quý, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ông Thái Thanh Quý là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí, đơn vị công tác ở tỉnh Nghệ An. Trên cương vị được giao, ông Thái Thanh Quý luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có đóng góp rất quan trọng vào thành tích, kết quả chung của tỉnh Nghệ An.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tân Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Thái Thanh Quý nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm của mình, cùng với tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội thời gian tới.

“Tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang nêu rõ, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ban thể hiện sự quan tâm đến công tác tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách, chủ trương, đường lối về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng.

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Thái Thanh Quý là cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang cho rằng, sự tham gia của ông Thái Thanh Quý trong tập thể lãnh đạo sẽ làm gia tăng sức mạnh của Ban Kinh tế Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị tân Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp cận nhanh với công việc, phối hợp tốt với các lãnh đạo Ban để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Thái Thanh Quý cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giao cho ông đảm nhiệm chức vụ quan trọng này; khẳng định sẽ dành tâm trí, sức lực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiếp cận nhanh với công việc được phân công, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực công tác, thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo trong Đảng, sẵn sàng sẻ chia và cầu thị, toàn tâm, toàn ý cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao.

Ông Thái Thanh Quý sinh năm 1976, quê tại tỉnh Nghệ An; có trình độ: Tiến sỹ kinh tế. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở tỉnh Nghệ An: Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.