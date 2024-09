Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị đặc xá 17 phạm nhân

TPO - Đến nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức xét duyệt 17 phạm nhân đủ điều kiện gửi hồ sơ Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương để đề nghị đặc xá.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngay sau khi nhận được hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương và kế hoạch của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, Công an tỉnh Bắc Giang đã tham mưu với UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch về thực hiện công tác đặc xá năm 2024.

Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang đã niêm yết quyết định của Chủ tịch nước, công khai các điều kiện, thủ tục đặc xá cho phạm nhân; tổ chức tuyên truyền cho các phạm nhân làm đơn đặc xá, bảo đảm 100% phạm nhân đủ điều kiện được làm đơn xét duyệt.

Đến nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức xét duyệt 17 trường hợp đủ điều kiện gửi hồ sơ lên tổ thẩm định liên ngành, Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương để đề nghị đặc xá. Những trường hợp được đặc xá bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng thời, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với một số sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, định hướng việc làm và dạy nghề cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá.