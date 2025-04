Khởi tố thêm đối tượng 'bảo kê' vùng ven biển Kiên Giang

TPO - Phạm Huỳnh Quốc Trung cùng các đối tượng khác tổ chức chiếm dụng mặt nước biển tại khu vực ven bờ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, buộc ngư dân khai thác được hải sản phải bán lại cho chúng với giá rẻ, nếu không sẽ bị truy đuổi, tấn công bằng vỏ chai bia. Tới nay công an địa phương đã khởi tố 26 đối tượng liên quan.

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Phạm Huỳnh Quốc Trung (SN 2002, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” .

Trước đó, tháng 6/2024, Phạm Quốc Trung dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Tài (SN 1995, ngụ Giồng Riềng, Kiên Giang), cùng các đối tượng khác đã tổ chức chiếm dụng mặt nước biển tại khu vực ven bờ huyện Hòn Đất (Kiên Giang), nơi ngư dân khai thác các loại hải sản như sò, hến, lụa...

Nhóm đối tượng trên ép buộc ngư dân khai thác được hải sản phải bán lại cho chúng với giá thấp. Ngư dân nào không làm theo sẽ bị nhóm đối tượng truy đuổi bằng xuồng máy công suất lớn, đe dọa và tấn công bằng vỏ chai bia gây thương tích.

Công an Kiên Giang đã xác định một số đối tượng tham gia nhóm "bảo kê" mặt biển trên, như: Văn Công Măn (SN 1991), Trương Văn Hữu Lợi (SN 1987), Võ Văn Hào (còn gọi là Long, SN 2003), cùng ngụ tỉnh An Giang; Lâm Văn Đồ (SN 1990), Đinh Quang Hậu (SN 1998), cùng ngụ Kiên Giang; Nguyễn Thanh Nghĩa (SN 1990, ngụ Tây Ninh)...

Đến nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 26 đối tượng liên quan đến vụ án, trong đó có 8 đối tượng bị truy tố về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Công an Kiên Giang kêu gọi các đối tượng còn lại trong vụ án ra đầu thú để hưởng khoan hồng; và đề nghị người dân, ngư dân có thông tin về vụ việc mạnh dạn tố giác tội phạm.