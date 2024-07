Không có tội phạm ‘xã hội đen’ bảo kê ngư trường biển Cà Mau

TPO - Đại diện Công an tỉnh Cà Mau khẳng định, không có băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức hoặc loại tội phạm “xã hội đen” tấn công tàu cá, tranh chấp, bảo kê ngư trường trên vùng biển Cà Mau.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an tỉnh Cà Mau cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngành chức năng gồm Bộ đội Biên phòng, kiểm ngư, công an đã tích cực phối hợp xử lý tình hình tranh chấp ngư trường trên vùng biển Cà Mau.

Qua thống kê, Công an tỉnh đã thụ lý 12 vụ liên quan đến tranh chấp ngư trường với 20 bị can. Đến nay, công an đã kết thúc điều tra 4 vụ, với 16 bị can; 2 vụ không ra quyết định khởi tố vì không cấu thành tội phạm; còn 6 vụ với 2 bị can tiếp tục điều tra. Các vụ này chủ yếu liên quan hành vi như đưa người ra nước ngoài trái phép, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên do mâu thuẫn giữa các ngư dân, các tàu tranh chấp trong quá trình đánh bắt; mâu thuẫn giữa các tàu hành ngành nghề đánh bắt khác nhau, như giữa tàu cào và tàu ốc bẫy mực...

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, tỉnh Cà Mau đã xảy ra 13 vụ tàu cá của ngư dân bị tấn công khi hoạt động trên vùng biển Cà Mau. Hậu quả làm hư hại tài sản, ảnh hưởng sức khỏe của ngư dân và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Theo tìm hiểu của PV, một số ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản, đã tự ý phân chia khu vực biển (ngư trường), bao chiếm vùng biển có nguồn lợi thủy sản dồi dào để khai thác đánh bắt, không cho tàu khác tới hoạt động.

Thời gian đầu, nhóm ngư dân chỉ dừng ở việc chửi bới, lấy ngư lưới cụ (khi không có chủ ghe ở đó) hoặc cắt, phá các dụng cụ đánh bắt của ngư dân khác. Sau đó, một số ngư dân tự liên kết, lôi kéo anh em, bạn bè sẵn sàng dùng tàu cá đâm va với nhau gây hư hỏng phương tiện của ngư dân khác.

Một số đối tượng còn dùng "bom xăng" tự chế, dùng súng tự chế bắn đạn chì, ná cao su để ném, bắn vào tàu khác để xua đuổi, đốt phá gây thương tích và làm hư hỏng tài sản trên tàu.

Trước tình hình trên, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, TP. Cà Mau điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng trật tự trên biển.