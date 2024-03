Khởi tố 7 vụ dùng súng, gạch đá giải quyết tranh chấp ngư trường ở Cà Mau

TPO - Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đến nay, cơ quan này đã khởi tố 7 vụ án liên quan đến tranh chấp ngư trường giữa các ngư dân trên vùng biển Cà Mau.

Thông tin trên được Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đưa ra tại cuộc họp của UBND tỉnh Cà Mau, diễn ra ngày 7/3.

Đại tá Lũy cho biết thêm, đến nay lực lượng công an đã khởi tố bắt tạm giam 15 bị can. Thời gian tới, công an sẽ tiếp tục xử lý một số đối tượng liên quan để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên biển.

Trước đó, ngày 9/1, UBND tỉnh Cà Mau đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… tình hình tranh chấp ngư trường trên vùng biển Cà Mau.

Thời gian gần đây, trên vùng biển Tây tỉnh Cà Mau có xuất hiện các nhóm người (xã hội đen) sẵn sàng dùng vũ lực, hung khí (súng đạn chì, bắn đá...) trên biển để tranh giành ngư trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc; trường hợp đã rõ đối tượng và hành vi, khẩn trương đưa ra xét xử theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các lực lượng tăng cường biện pháp tuần tra, kiểm soát, quản lý khu vực biển; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, không để phát sinh điểm nóng.