Bắt Tuấn 'báo' về hành vi cưỡng đoạt tài sản

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa khởi tố 3 bị can có hành vi giả danh nhà báo để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can Bùi Anh Tuấn (SN 1983), Phạm Thị Hoài (SN 1989), đều trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, và Nguyễn Thị Phương (SN 1996), trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào ngày 15/8, Công an TP Ninh Bình nhận được đơn trình báo của anh N.V.B (SN 1983) và anh P.V.M (SN 1987), cùng trú tại TP Ninh Bình, về việc bị cưỡng đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng và phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan để điều tra và làm rõ vụ án, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình đã thu thập đủ chứng cứ để bắt giữ ba đối tượng trong ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản, bao gồm Bùi Anh Tuấn, Phạm Thị Hoài và Nguyễn Thị Phương.

Tại cơ quan công an, ba đối tượng thừa nhận việc sử dụng thiết bị ghi âm và ghi hình siêu nhỏ, mua từ các trang web bán hàng trực tuyến. Sau đó, liên hệ với các cá nhân, doanh nghiệp và cán bộ làm việc tại các cơ quan Nhà nước để cài bẫy, thu thập hình ảnh và sau đó khống chế, đe dọa buộc các bị hại phải đưa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình kêu gọi các đối tượng liên quan đến ổ nhóm nêu trên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân của các đối tượng này đến trình báo tại Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình hoặc gọi số điện thoại 02293.891.199 để phục vụ cho việc điều tra và xử lý.

Theo thông tin từ Công an TP Ninh Bình, Bùi Anh Tuấn, còn được biết đến với biệt danh Tuấn "báo", có tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và vừa mới mãn hạn tù vào tháng 6/2023. Vào năm 2020, Tuấn bị bắt khi đang nhận 30 triệu đồng từ một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trước khi bị bắt, Tuấn thường giả danh phóng viên, nhà báo để đe dọa các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm cưỡng đoạt tài sản.