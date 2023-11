Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963) trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngày 15/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963) trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn và cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định vào ngày 14/11. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường “quắt”, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án), trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Ông Lưu Bình Nhưỡng (quê Thái Bình) từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 (2016-2021) thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (2016-2021), phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Việt Nam, phó chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ. Ông Nhưỡng cũng từng là phó chủ nhiệm Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, ông đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, ông Nhưỡng làm chánh văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, tham mưu cho Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khoá 15 (nhiệm kỳ 2021-2026) do quá tuổi theo hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương. Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường “quắt”) là đối tượng giang hồ cộm cán, cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động tại huyện Thái Thuỵ theo hình thức xã hội đen. Tháng 4/2022, Cường “quắt” và 4 đối tượng bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng". Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình cũng đã phát hiện Cường "quắt" có biểu hiện móc nối với một số đối tượng có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) và tỉnh Hưng Yên để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển; hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng... tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Thái Bình. Trùm xã hội đen Cường 'Quắt' ở Thái Bình sa lưới Đức Hoàng