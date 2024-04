Công an Lâm Đồng bác bỏ thông tin Đà Lạt có biến lớn, bạo động

TPO - Công an Lâm Đồng đang điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng tung thông tin giả trên mạng xã hội rằng “Đà Lạt xảy ra biến lớn”, “Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...”

Chiều 30/4, Công an tỉnh Lâm Đồng phát thông báo và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Công an Lâm Đồng về việc qua công tác đảm bảo an ninh mạng, lực lượng chức năng xác định vừa xuất hiện những thông tin giả trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cụ thể, trên không gian mạng lan truyền thông tin cho rằng “Đà Lạt xảy ra biến lớn”, “Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...” hoặc “Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) khẳng định các thông tin trên hoàn sai sự thật, vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin vì có chỉ đạo khẩn của UBND TP Đà Lạt nên một số cơ sở tạm ngưng chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật trong dịp lễ 30/4 và 1/5... Những thông tin này râm ran từ chiều tối 29/4 và lan rộng trong ngày 30/4.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định, thực tế không chỉ dịp lễ này mà khi tổ chức Festival hoa Đà Lạt hay Kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển thì siêu thị GO! cũng từng tạm đóng cửa để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại quảng trường Lâm Viên. Nguyên nhân, đây là nơi diễn ra những sự kiện lớn với sức chứa hàng chục ngàn người cùng nhiều phương tiện máy móc, kỹ thuật.

Cũng theo UBND TP Đà Lạt, đối với các điểm kinh doanh dịch vụ chưa đảm bảo an toàn cho người tham gia thì tạm thời ngưng phục vụ.

Cũng cần nhắc lại, đêm 29/4, tại quảng trường Lâm Viên đã diễn cuộc thi chung kết bảng phong trào mở rộng Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup. Cuộc thi này được tổ chức thành công, thu hút hơn 20.000 khán giả.

Đêm nay (30/4) sẽ diễn ra chung kết cuộc thi bảng Quốc tế Dalat Best Dance Crew 2024 với sự tham gia của 12 đội nhảy đến từ nhiều nước trong khu vực Châu Á, dự kiến thu hút lượng lớn người dự khán.

Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị chức năng ở địa phương thông báo, TP Đà Lạt đang bình yên.