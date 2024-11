Nghi phạm giết người ở Hòa Bình bị bắt sau khi xuống núi xin đồ ăn

TPO - Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người ráo riết tìm kiếm nghi phạm trong vụ giết người tại xã Bình Thanh, huyện Cao Phong (Hòa Bình), đối tượng bị bắt sau hơn 1 ngày lẩn trốn trên núi đá.

Tối 6/11, thông tin đến phóng viên, lãnh đạo UBND xã Bình Thanh, huyện Cao Phong xác nhận, lực lượng chức năng vừa vây bắt thành công nghi phạm trong vụ án chém người đàn ông tử vong, xảy ra trong sáng 5/11 trên địa bàn xã.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi gây án, nghi phạm Đinh Văn Thành đã lẫn trốn vào khu vực núi đá. Do đói nên đối tượng đã xuống xin cam của người dân để ăn. Khi người dân nhận ra nghi phạm đã ngay lập tức báo cho lực lượng công an.

"Để truy bắt nghi phạm, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người gồm các lực lượng công an, dân quân và người dân. Đến khoảng 16h30 chiều nay (6/11), đối tượng Đinh Văn Thành bị bắt giữ tại khu Suối Khả thuộc địa phận xóm Lòn", lãnh đạo UBND xã Bình Thanh cho hay.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào lúc 9h sáng 5/11, tại khu vực đồi Lộ Hút (cách đường tỉnh 435 khoảng 2km), thuộc địa phận xóm Lòn, xã Bình Thanh, từ mâu thuẫn trong việc mua bán cây bương, cây luồng, đối tượng Đinh Văn Thành đã dùng dao chém anh Đ.V.T (sinh năm 1978, trú tại xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong) tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm Thành đã bỏ chạy lên núi gần khu vực hiện trường. Lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ đang tham gia công tác truy bắt đối tượng. Đồng thời, Công an tỉnh phát đi thông báo: Khi người dân phát hiện nghi phạm cần nhanh chóng thông tin đến cơ quan công an gần nhất.