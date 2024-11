Mâu thuẫn cá nhân, một người đàn ông ở Quảng Trị bị chém tử vong

TPO - Do mâu thuẫn cá nhân, ông T. đã bị một người ở cùng thôn chém tử vong.

Ông Nguyễn Quang Thịnh, Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ ẩu đả, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 2/11, Công an xã Triệu Thượng nhận được điện thoại trình báo của người dân thôn Thượng Phước về việc ông L.Q.T. (SN 1972) dùng dao chém ông N.Đ.T. (SN 1965), làm ông T. tử vong tại chỗ.

Theo Chủ tịch xã Triệu Thượng Nguyễn Quang Thịnh, nguyên do ban đầu được xác định là bởi do mâu thuẫn cá nhân. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, vận động ông L.Q.T. về trụ sở Công an xã để làm việc.

Hiện thi thể nạn nhân N.Đ.T. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục của địa phương. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.