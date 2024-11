Vụ cô gái bị đoàn xe ‘đi bão’ tông tử vong ở Hà Nội: Lời ân hận muộn màng của nữ ‘quái xế’

TPO - Rạng sáng 3/11, chị Q. dừng tại khu vực đèn tín hiệu Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hà Nội) bất ngờ bị 2 xe máy trong đoàn thanh niên điều khiển với tốc độ cao đâm trúng, tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn chết người, các đối tượng cho biết rất ân hận vì hành vi của bản thân.

Nữ quái xế gây tai nạn

Ngày 4/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm giữ 10 đối tượng trú tại Hà Nội, liên quan đến vụ việc trên. Đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 3/11, chị Q. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy dừng tại nút giao đèn tín hiệu Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lúc này đoàn xe máy do nhóm thanh thiếu niên (khoảng 20-30 xe) di chuyển với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi theo chiều ngược lại.

Bất ngờ, chị Q. bị Nguyễn Hồng N. (SN 2005, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Phương A. (SN 2005, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) tông trúng. Chưa dừng lại đó, chị Q. tiếp tục bị xe của Nguyễn Tá Minh K. (SN 2008, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) đi phía sau tông vào.

Vụ việc khiến chị Q. văng ra xa, tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Phương A. điều khiển xe máy chở N.; và K. rời khỏi hiện trường.

Nói về hành vi của bản thân, Hồng N. cho biết, tối cùng ngày chở Phương A. đi lượn phố chụp ảnh. Khi xe di chuyển trên đường thấy đoàn thanh niên khoảng 20-30 xe đi với tốc độ cao nên đã nhập hội.

Bản thân N. cũng không đội mũ bảo hiểm và nhập vào đoàn xe đi từ Trần Khánh Dư ra đường Trần Hưng Đạo. "Em đi với tốc độ nhanh, khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu lúc này không nhìn thấy gì và sau khi gây tai nạn đã ngất đi. Đến khi tỉnh dậy em đang ở trong viện và có người nói mình gây tai nạn chết người" - Hồng N. kể lại.

Hồng N. cho biết bản thân đã rất sốc và hối hận khi gây tai nạn. "Bố mẹ em biết tin đã khóc và nói tại sao em lại như thế" - N. nói.

Còn Minh K. vào thời điểm trên cùng nhóm bạn đi khoảng 5 xe máy, khi thấy đoàn xe chạy tốc độ cao cũng nhập vào tại khu vực phố Huế.

Theo K. sau khi xe của Hồng N. tông vào người phụ nữ thì bản thân đi phía sau bị bất ngờ không kịp phản ứng và tiếp tục đâm vào. "Lúc đó em đi với tốc độ khoảng 60-70km/h" - K. cho biết.

Nói về việc rời khỏi hiện trường, K. cho biết bản thân hoảng sợ và trở về nhà. "Em biết việc làm của mình là sai và bản thân rất hối hận" - K. nói.

Được biết, cả N. và K. đều chưa có bằng lái xe.

Có mặt tại cổng trụ sở cơ quan công an, bà L. (mẹ của K.) cho biết, khi về nhà K. đã kể cho gia đình sự việc. Theo bà L., K. đang học lớp 10. Thời điểm xảy ra sự việc gia đình để xe và chìa khóa ở nhà nên K. tự ý lấy xe đi.

Trách nhiệm lớn từ gia đình

Trung tá Tống Đăng Công - Đội Trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn đơn vị có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng liên quan. Lúc này, các đối tượng gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra nhận định đây là nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy đi với tốc độ cao, phóng nhanh. Do đó, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng CSHS Công an thành phố ngay trong sáng cùng ngày đã xác định các đối tượng liên quan, trong đó có đối trực tiếp gây tai nạn dẫn đến nạn nhân tử vong.

Hiện đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng.

Trung tá Công cho biết, thực tế tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao không chỉ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm mà còn xảy ra ở một số địa bàn.

"Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa. Tuy nhiên một số đối tượng thanh thiếu niên có nhận thức, ý thức pháp luật rất hạn chế tiếp tục có hành vi vi phạm như điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ, bấm còi inh ỏi... gây ra hậu quả" - Trung tá Công nói.

Theo trung tá Công, phần lớn các đối tượng này đều trong độ tuổi thanh thiếu niên, có nhiều em đang trong độ tuổi đi học. Ngoài việc thiếu hiểu biết pháp luật của các cháu còn có sự buông lỏng quản lý của gia đình, đặc biệt là việc bố mẹ sớm trang bị phương tiện và cho các cháu điều khiển xe máy để đi lại, từ đó các cháu lợi dụng việc này để vi phạm.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo các trường hợp có ý định thực hiện hành vi vi phạm nêu cao nhận thức; đặc biệt các gia đình có con em cần có biện pháp quản lý, nhận thức rõ hành vi giao xe cho các cháu chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái xe...