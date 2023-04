Giám đốc nhân sự dùng 'clip nhạy cảm' cưỡng đoạt tài sản nhân viên người nước ngoài

TPO - Biết thông tin một người nước ngoài gửi clip nhạy cảm cho nữ nhân viên làm cùng công ty, giám đốc nhân sự đã gây áp lực để cưỡng đoạt tiền.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Phương (40 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Phương là giám đốc nhân sự một Công ty CP đầu tư tại TP. HCM.

Trước đó, tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một người nước ngoài (ở tại phường Cẩm Phô, TP. Hội An, Quảng Nam) cùng làm việc trong công ty với Phương CQĐT mời về làm việc.

Tại đây, Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, thông qua một cấp dưới, Phương biết được người nước ngoài trên có gửi một đoạn video nhạy cảm cho một nữ nhân viên của công ty, sợ nữ nhân viên này khiếu nại có hành vi quấy rối tình dục.

Qua nói chuyện, biết người này sợ bị sa thải, mong được xin lỗi và làm mọi thứ để nữ nhân viên bỏ qua, Phương đã yêu cầu người này bồi thường một chiếc xe máy SH, nếu không sẽ báo cáo lên Ban Tổng giám đốc công ty. Thực tế nữ nhân viên này không có yêu cầu bồi thường. Người nước ngoài này sau đó đã chuyển số tiền 73,3 triệu đồng vào tài khoản do Phương cung cấp.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Quốc Phương về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.