[CLIP] Bảo vệ siêu thị lao xe thẳng vào tên trộm xe máy trên vỉa hè

TPO - Trên đường về nhà, anh Nguyễn Công Định (bảo vệ siêu thị Coopmart Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) mặc áo xe ôm công nghệ phát hiện hai đối tượng nghi vấn nên đã chạy xe âm thầm theo dõi. Khi phát hiện đối tượng thực hiện hành vi trộm xe, anh đã lao thẳng chiếc xe của mình vào đối tượng và tiến hành bắt gọn.

Ngày 5/11, Công an TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm hai đối tượng trộm xe máy, bị người mặc áo xe ôm công nghệ lao thẳng chiếc xe của mình vào đối tượng và tiến hành bắt gọn, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 4/11, khi đang trên đường về nhà sau ca làm trưa, anh Nguyễn Công Định phát hiện có 2 đối tượng đi trên cùng một xe máy có hành vi nghi trộm xe máy tại một căn nhà gần nhà anh Định nhưng không thành, nên anh đã âm thầm bám theo một đoạn đường dài để theo dõi.

Khi đến trước số nhà 11 đường Nguyễn Tương (phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết), đối tượng ngồi sau liền nhảy xuống, leo lên xe máy của người dân đang dựng trước nhà định đề máy chạy đi.

Không một chút đắn đo, anh Định liền lao thẳng chiếc xe của mình vào tên trộm rồi cùng người dân xung quanh khống chế, bắt gọn tên trộm. Thấy đồng bọn của mình bị tóm gọn, tên còn lại nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là N.Q.B. (26 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long), vì thiếu tiền tiêu xài nên đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều tối ngày 4/11, Công an TP.Phan Thiết truy bắt được đối tượng còn lại là Đ.V.H. (40 tuổi, trú tại khu phố 6, phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết) cùng với phương tiện gây án.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (52 tuổi, trú phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết - là chủ xe bị ăn trộm trước số nhà 11 đường Nguyễn Tương) cho biết, đó là chiếc xe ông mua vào năm 2012 trị giá khoảng 17 triệu đồng. Chỉ vì chút sơ hở mà đã xảy ra vụ việc này nhưng may mắn có anh Định cùng bà con lấy lại được xe.

Anh Nguyễn Công Định từng là chiến sĩ nghĩa vụ công an, công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bình Thuận. Theo anh Định, vận dụng những kiến thức và kỹ năng trước đây trong thời gian thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, khi gặp những sự việc này bản thân cũng không hề nao núng hay lo sợ khi phải đối mặt.

“Mình cứ đặt mình vào người khác khi bị mất tài sản sẽ rất bức xúc nên lúc đó phải bằng mọi giá lấy lại được xe cho người dân. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi đã khống chế được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội”, anh Định nói.

Lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết đánh giá, hành động dũng cảm truy bắt tội phạm của anh Định đã cho thấy tinh thần cảnh giác cao độ của người dân trong việc bảo vệ tài sản, thể hiện được sự hiệu quả của công tác tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và những khuyến cáo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm do lực lượng công an thực hiện.

Qua đó góp phần cổ vũ, động viên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển và lan tỏa sâu rộng đến quần chúng nhân dân để cùng lực lượng công an giữ sạch địa bàn, tạo sự bình yên trong từng con phố.

Đồng thời, việc nhanh chóng truy bắt được đối tượng Đ.V.H. chỉ sau vài giờ gây án đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong tấn công, trấn áp tội phạm của Công an TP.Phan Thiết.