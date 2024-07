Dùng xe tải bắt trộm trâu thả rông

TPO - Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ Trần Đình Đông (SN 1990) ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống về hành vi dùng xe tải trộm 5 con trâu thả rông.

Cụ thể, ngày 28/6, Công an thị xã Nghi Sơn tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình anh N.V.Q và gia đình anh N.V.H đều ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn về việc bị kẻ gian trộm cắp 5 con trâu được chăn thả tại khu vực núi Liên Sơn, phường Hải Thượng, gây thiệt hại hơn 117 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Công an phường Hải Thượng điều tra vụ việc. Kết quả điều tra, xác minh của Công an thị xã Nghi Sơn cho thấy, đối tượng gây ra vụ trộm cắp 5 con trâu của gia đình anh N.V.Q và anh N.V.H là Trần Đình Đông (SN 1990) ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Trần Đình Đông khai nhận, khoảng 1h sáng ngày 27/6/2024, Đông điều khiển xe ô tô tải đi từ huyện Nông Cống sang thị xã Nghi Sơn. Khi đến khu vực núi Liên Sơn, phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn), thấy có nhiều trâu thả rông mà không có người trông coi nên Đông đã nảy sinh ý đồ trộm cắp.

Sau khi dừng xe bên đường, Đông đã dắt 5 con trâu lên thùng xe ô tô tải rồi chở về thị trấn Nông Cống cất giấu chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Đến ngày 1/7, Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Công an huyện Nông Cống thu hồi 5 con trâu mà đối tượng trộm cắp trả lại cho bị hại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.