Nhận lại xe máy sau 5 năm bị mất trộm

TPO - Người đàn ông ở Cà Mau may mắn được Cảnh sát giao thông Bạc Liêu trao trả xe máy bị mất trộm cách đây hơn 5 năm.

Chiều 12/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao trả phương tiện xe máy của người dân trình báo bị mất trộm cách nay hơn 5 năm.

Trước đó, ngày 29/6/2024, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1 (đoạn qua địa bàn thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu đã dừng và kiểm tra xe máy nhãn hiệu Airblade mang BKS 94K1-099.45.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không cung cấp được giấy tờ xe có liên quan mà bỏ xe lại, rồi bỏ đi nơi khác. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi, Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh.

Kiểm tra nhanh cho thấy, chiếc xe máy nhãn hiệu Airblade nêu trên được đăng ký tại tỉnh Cà Mau. Do đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu đã nhanh chóng phối hợp Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) để xác minh, làm rõ.

Qua đó, công an xác định được phương tiện nêu trên của anh Nguyễn Hoàng Huynh (ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) trình báo bị mất trộm năm 2019.

Sau khi liên hệ được chủ phương tiện và hoàn thành các thủ tục theo quy định, Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao trả phương tiện bị mất cắp cho anh Nguyễn Hoàng Huynh theo quy định.