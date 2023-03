Khởi tố hai đối tượng tự xưng phóng viên để cưỡng đoạt tài sản

TPO - Phát hiện một người dân vận chuyển đá ra khỏi khu vực cải tạo đất, Trình và Thọ đã giới thiệu bản thân là phóng viên và nói người này phải 'biết điều' nếu không sẽ đăng báo. Khi hai đối tượng đang nhận tiền của khổ chủ thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thọ (42 tuổi) và Nguyễn Tâm Trình (40 tuổi) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, biết được 1 người dân trên địa bàn xã Phú Lợi, huyện Định Quán, trong quá trình cải tạo đất, có vận chuyển một số hòn đá về khu vực vườn, 2 đối tượng Thọ và Trình xưng là phóng viên đến liên hệ viết bài đăng báo.

Theo trình báo của người dân với cơ quan công an, 2 đối tượng này đã yêu cầu để khỏi bị đăng báo thì phải “biết điều”. Ngày 22/2, khi hai bên gặp nhau tại 1 địa điểm trên địa bàn huyện Định Quán để giao, nhận tiền (số tiền chưa được công an tiết lộ) thì bị các trinh sát Công an huyện Định Quán bắt quả tang.

Qua làm việc, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tâm Trình có giấy chứng nhận phóng viên của Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, và Nguyễn Văn Thọ có Giấy chứng nhận cộng tác viên Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Lãnh đạo Công an huyện Định Quán cho biết, sau khi khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.