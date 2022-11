Bản tin Hình sự: Lý do 4 phóng viên, cộng tác viên bị bắt

TPO - TIN NÓNG ngày 9/11: Lý do tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan hai ái nữ của Chủ tịch Tân Hiệp Phát; Phát hiện container vận chuyển hàng trăm nồi chiên không dầu không rõ nguồn gốc; 4 phóng viên, cộng tác viên bị cáo buộc cưỡng đoạt tài sản...

Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ Đỗ Minh Đại (32 tuổi); Lò Quốc Oai (37 tuổi) (cùng công tác tại tạp chí Môi trường và Xã hội); Nguyễn Văn Sáng (36 tuổi) và Nguyễn Thế Hạnh (44 tuổi) (phóng viên và cộng tác viên của Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Đại và Oai đi xe từ Đà Lạt đến Bảo Lộc ghi nhận tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đi ngang qua điểm khai thác đá ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, hai người này vào hỏi giấy phép khai thác. Chủ cơ sở cho biết không có giấy phép, Đại và Oai được cho là có hành vi đe doạ, đồng thời đề nghị làm hợp đồng tuyên truyền quảng cáo 20-80 triệu đồng. Khi Đại nhận phong bì trị giá 15 triệu đồng từ chủ cơ sở khai thác đá thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Bộ Công an đã tạm đình chỉ vụ tố cáo hai con gái của ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tân Hiệp Phát, do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định. Trước đó, tháng 3/2021, cơ quan điều tra khởi tố vụ án để điều tra làm rõ những lùm xùm liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Thanh. Vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh cùng một số người khác. Theo đơn tố cáo, một số người trong gia đình ông Thanh cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế…gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép thuộc danh mục chất thải nguy hại trên địa bàn huyện Tân Kỳ, thu giữ 45 tấn dầu tái chế, dầu thải các loại cùng nhiều tang vật liên quan. Theo điều tra, Hồ Đức Sỹ thuê 500m2 đất rừng sản xuất ở một vị trí vắng người, sâu trong rừng xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, rồi đầu tư lắp đặt hệ thống tái chế dầu thải (chất thải nguy hại) trái phép. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Nội vừa bàn giao tài xế và xe container vận chuyển hàng không rõ hóa đơn, chứng từ cho Đội cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy và Đội QLTT số 13 để mở rộng điều tra làm rõ. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xe có chứa gần 500 nồi chiên không dầu mác “Made in China”, ước tính giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã triệu tập 9 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, vào ngày 7/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đi xe máy mang theo nhiều hung khí khác gây náo loạn tại sân Trung tâm Hội nghị thị xã Bến Cát (khu phố 2, phường Mỹ Phước). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh thiếu niên cư trú tại huyện Dầu Tiếng đã mang theo hung khí đến thị xã Bến Cát và rủ đồng bọn tại đây đi tìm đối thủ để “giải quyết”. (Xem chi tiết)

Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó (ngày 7/11), Cty CP cà phê Thắng Lợi (xã Hòa Đông) đã thuê người tới chặt hạ vườn cà phê, sầu riêng trên lô đất mà trước đây ông Nguyễn Thành Giang (SN 1974, trú ở thôn 17, xã Hòa Đông) nhận khoán, để thanh lý, tái canh. Lúc này, rất đông người dân kéo ra cản trở quyết liệt, bắt giữ 3 người đi cưa hạ vườn cây. Khi lực lượng chức năng đến, một số đối tượng quá khích đã hô hào, kích động người dân chống trả lại tổ công tác. Các đối tượng còn quay hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội với nội dung xuyên tạc, sai trái gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự. (Xem chi tiết)