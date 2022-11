Bản tin Hình sự: Thông tin mới vụ bé Vân An bị 'dì ghẻ' hành hạ đến tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 8/11: Điều tra vụ cô gái trẻ rơi từ tầng cao chung cư ở TPHCM; Nhóm 'chân rết' tiêu thụ 160 triệu lít xăng nhập lậu; Cụ ông tóc bạc trắng phi xe máy, cầm dao dọa chém người đi đường gây náo loạn; Thông tin mới vụ bé Vân An bị 'dì ghẻ' hành hạ đến tử vong...

Liên quan đến vụ việc bé Vân An (8 tuổi) bị người tình của bố - Nguyễn Kim Trung Thái là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) hành hạ đến tử vong, sau gần 4 tháng điều tra bổ sung, VKSND TP HCM giữ nguyên quan điểm truy tố Trang về các tội Giết người, Hành hạ người khác, khung hình phạt tổng hợp cao nhất là tử hình; Thái bị cáo buộc tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù. Đồng thời, cơ quan chức năng từ chối giám định tổn thương của bé Vân An do hồ sơ bệnh án tại bệnh viện không đủ dữ liệu, căn cứ khoa học.

Ông Nguyễn Ích Chánh (SN 1972, Phó giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Cao Bằng) vừa bị công an Cao Bằng khởi tố với cáo buộc trong thời gian làm Chủ tịch huyện Bảo Lạc, đã để xảy ra các sai phạm khi thực hiện một số gói thầu xây dựng cơ bản, gây thất thoát tài sản nhà nước. (Xem chi tiết)

Sau tiếng động mạnh, người dân sống tại chung cư Res, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, kiểm tra và phát hiện một cô gái khoảng 25 tuổi rơi từ tầng cao của chung cư xuống mái tôn bãi giữ xe, rồi tiếp tục rơi xuống đất, tử vong. Công an quận 7 (TPHCM) đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử đối với Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, Vĩnh Long) cùng các đồng phạm trong việc tiêu thụ nguồn xăng nhập lậu trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn cầm đầu. Tại phiên tòa, Tứ cho biết số xăng mua về bị cáo đã bán trực tiếp cho bị cáo Trung với mức chiết khấu 2,7-3,3 ngàn đồng/lít và trả tiền thuê kho của Trung với giá 150 đồng đến 550 đồng/lít. Sau đó, Trung trực tiếp bán xăng cho các khách hàng khác. Do đó, Tứ không thừa nhận hành vi tổ chức buôn lậu. (Xem chi tiết)

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ Nguyễn Văn Tài (17 tuổi) và Lý Văn Khánh (16 tuổi, Lào Cai) về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Tài rủ Khánh về nhà mình chơi và đột nhập trường cũ trộm 16 chiếc máy tính xách tay. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn do Nguyễn Thị Thanh Thảo (thường gọi là Thảo “bầu”, SN 1977) cầm đầu. Tiến hành khám xét hàng chục địa điểm tại TPHCM và Đồng Nai, công an đã thu giữ hơn 11 kg ma túy các loại gồm: 29 bánh Heroin, khoảng 50g ketamine, 74 viên thuốc lắc và nhiều tang vật có liên quan. (Xem chi tiết)

Mạng xã hội mới đây chia sẻ vụ việc người phụ nữ đi xe máy trên đường bị té ngã sau khi ông N.N (70 tuổi) cầm dao dọa chém. Người đi đường chứng kiến vụ việc nhưng không ai dám lại gần cụ ông vì sợ bị tấn công. Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an thành phố Thuận An cho biết, ông N là người dân phường Lái Thiêu, có bệnh lý về thần kinh. Công an đã đến vận động gia đình đưa ông đến bệnh viện để chữa trị hoặc có biện pháp ngăn không để ông ra đường. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông này vẫn đi ra đường. (Xem chi tiết)

Công an TP Long Xuyên (An Giang) vừa khởi tố bổ sung tội danh đối với Trương Minh Hòa (25 tuổi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Hòa đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Hòa đã nảy sinh ý định tìm người giúp làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để đem đi thế chấp ngân hàng, người quen rồi chiếm đoạt. (Xem chi tiết)

Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang lấy lời khai với Nguyễn Văn Toàn (27 tuổi, Sóc Trăng) để điều tra hành vi giết người. Theo điều tra, anh P.T.Th (23 tuổi, Đồng Nai) cùng Toàn và nhóm bạn tổ chức nhậu tại dãy trọ ở hẻm 606 Nguyễn Xiển (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức). Khi đi “tăng hai”, anh Th và Toàn xảy ra mâu thuẫn nên Toàn rút dao đâm vào vùng cổ anh Th. Hậu quả, nạn nhân tử vong sau đó. (Xem chi tiết)