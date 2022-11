Bản tin Hình sự: Hai lô đất khiến dàn cựu lãnh đạo Tổng công ty địa ốc Sài Gòn bị bắt

TPO - TIN NÓNG ngày 4/11: Khởi tố vụ 3 cô con gái tưới xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên; Bắt nguyên Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tổng công ty địa ốc Sài Gòn; Công an Gia Lai giải cứu 7 cô gái bị bán, ép làm nhân viên massage kích dục; Khởi tố người cha đánh đập, hành hạ con trai 10 tuổi;...

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án “Giết người”, xảy ra tại gia đình bà Vũ Thị Đều (SN 1961, trú xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ) vài ngày trước. Theo kết quả điều tra, 3 người con gái của bà Đều gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982), Đỗ Thị Điểm (SN 1988) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, cùng trú tại huyện Yên Mỹ) đến nhà mẹ đẻ để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất. Khi đi đến nhà mẹ, các con gái bà Đều mang theo can xăng (loại can 10 lít). Tại đây, Điểm đã đổ xăng xuống phòng khách nhà mẹ đẻ rồi châm lửa đốt dẫn đến hỏa hoạn. Sự cố hỏa hoạn khiến bà Đều và cả 3 con gái bị bỏng. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Tín Trung, Nguyên Chủ tịch HĐTV và Nguyễn Phước Ngọc, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty địa ốc Sài Gòn (RESCO) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Những sai phạm tại RESCO được xác định có liên quan đến việc chuyển nhượng hai mặt bằng tại địa chỉ số 299/18 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11 gây thiệt hại cho nhà nước 80 tỉ đồng và mặt bằng 682 Hồng Bàng, phường 1, quận 11 gây thiệt hại cho nhà nước là 14 tỉ đồng. (Xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa giải cứu thành công 7 thiếu nữ bị bắt ép làm nhân viên tại cơ sở Massage Mai Thy (Thôn Ơi H’Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, Gia Lai). Cùng với đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong đường mua bán người nêu trên để điều tra về các hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giữ người trái pháp luật”. Theo đó, 7 cô gái (độ tuổi từ 13 - 22 tuổi) được cơ sở Mai Thy mua lại với giá hơn 300 triệu đồng và bị cơ sở này ép viết giấy nợ tiền, ép ghi tự nguyện ở trong quán không đi đâu cho đến khi trả hết số tiền. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh, quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trang mạng ag.bong88.com do đối tượng Trần Quang Nam (SN 1986, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là chủ mưu, điều hành và cấu kết với các đối tượng ở Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác để tổ chức hoạt động. Nam đã sử dụng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh. (Xem chi tiết)

Sau khi đi nhậu về, nghe người nhà nói con trai N.A.H. (10 tuổi) lấy 100.000 đồng, Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, tên gọi khác là Luân “chùa”, ngụ chung cư Mẫu Tâm, phường 5, TP Đà Lạt) đã dùng tay đánh vào mặt, mông của H., rồi lấy dây thắt lưng vụt vào lưng và mặt của cháu bé. Luân còn bắt con trai sủa tiếng chó, cởi hết quần áo, quỳ xuống sàn nhà rồi tiếp tục đánh. Đối tượng cũng lấy dây thắt lưng quấn quanh cổ H., kéo cháu từ căn hộ ra tới hành lang chung cư, xuống tầng trệt và ra tận ngoài đường trước sự chứng kiến của một số người trong gia đình và hàng xóm. Hiện Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Luân về hành vi hành hạ trẻ em. (Xem chi tiết)

Liên quan vụ công chức địa chính xã đến công an trình báo vỡ nợ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Nhân (SN 1990, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, trong thời gian công tác tại bộ phận địa chính xã Duy Trung, lợi dụng vị trí công tác, Nhân đưa thông tin gian dối về khả năng làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, làm thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất để người dân tin tưởng giao tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt. (Xem chi tiết)

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bắt giữ 20 đối tượng cùng nhiều phương tiện có hành vi khai thác đất trái phép tại xóm Thống Thượng, xã Minh Đức, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Cơ quan công an cho biết, các đối tượng khai thác đất và chuyển đi tiêu thụ tại Dự án san lấp tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thái Nguyên. (Xem chi tiết)