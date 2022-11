Bản tin Hình sự: Đi nhờ xe, bé gái bị cưỡng hiếp

TPO - TIN NÓNG ngày 3/11: Công an TPHCM kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng; Tài xế Ferrari đâm chết người ở Hà Nội đã ra trình diện; Xử phạt 6 người tung tin sai sự thật về cái chết của nghi phạm trộm cắp ở Phú Yên; Bé gái bị cưỡng hiếp vì đi nhờ xe...

Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) vừa bắt tạm giam Dương Nhật Dư (18 tuổi) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, Dư được người quen nhờ chở bé gái 12 tuổi từ quán nước về nhà. Trên đường đi, nam thanh niên nảy sinh ý định đồi bại nên chở cháu bé đến bãi cỏ vắng người rồi khống chế, cưỡng bức. Sau đó, Dư chở nạn nhân về nhà và dặn mua thuốc tránh thai uống. Bé gái kể lại sự việc cho người thân biết và cùng gia đình trình báo công an.

Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ ô tô Ferrari gây tai nạn chết người ở quận Nam Từ Liêm, tối 1/11, tài xế xe là Hoàng Bằng Việt (SN 1997) đã đến công an đầu thú. Được biết, sau khi gây tai nạn, Việt đã rời khỏi hiện trường, để lại cô gái đi cùng xe là chị N.T.N.A (SN 1988, TP HCM). Một lúc sau, chị A cũng rời khỏi hiện trường. Theo tài xế, việc rời khỏi hiện trường vụ tai nạn là do hoảng sợ. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để chia sẻ, bình luận với nội dung sai sự thật liên quan đến cái chết của nghi phạm trộm cắp Đào Bá Phi (SN 1984) trong nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt thêm 6 người trong vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 6 người thương vong. Tính đến nay, công an đã bắt được 44 đối tượng liên quan, thu giữ 3 khẩu súng, 2 ô tô cùng một số tang vật có liên quan. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua 228 công ty 'ma' nhằm mục đích mua bán hoá đơn cho các doanh nghiệp tại Hà Nội và TP HCM với doanh số 25.000 tỷ đồng, gây thiệt hại 2.500 tỷ đồng cho Nhà nước, hưởng lợi bất chính 1.200 tỷ đồng do Nguyễn Minh Tú (SN 1992) và Võ Tấn Lộc (SN 1997, cùng ở TP HCM) cầm đầu. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh TT-Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam Thái Nhã Ca (SN 1996) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Ca đứng ra tổ chức cầm hụi và cho vay tiền. Quá trình làm ăn, do phải trả nợ cho gia đình, chữa bệnh cho người thân và bị mất tiền do bị "chạy hụi", Ca bị thâm hụt gần 1,5 tỷ đồng của nhiều người góp hụi. Tuy nhiên, Ca tiếp tục nói dối có những dây hụi mới để dụ người chơi góp thêm tiền và “nổ” quen thân nhiều lãnh đạo ngân hàng, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)