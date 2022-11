Bản tin Hình sự: Tin mới về tung tích của Diễm My vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

TPO - TIN NÓNG ngày 2/11: Công an đề nghị chỉ định luật sư bào chữa cho 'Tiểu thư sang chảnh' Tina Dương; Khởi tố phụ huynh vác dao đến trường bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi; Tin mới về tung tích của Diễm My vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'...

Liên quan đến vụ án 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' xảy ra tại nơi gọi là 'Tịnh thất Bồng Lai' (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), tại tòa, bố, mẹ Diễm My (SN 1999) xác nhận, sau cuộc làm việc vào năm 2019, công an đã bàn giao Diễm My cho gia đình, không có chuyện cô gái bị 'công an bắt cóc' như clip từng lan truyền trên mạng xã hội. Hồi tháng 5 vừa qua, công an đã phát thông báo truy tìm Diễm My để phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy cô gái này. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Đắk Nông vừa đấu tranh, triệt phá 1 nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán nhớt giả nhãn hiệu Castrol, khởi tố Giang Văn Định (SN 1985, Bình Phước), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978, Thái Bình) và tạm giữ Trương Thanh Thương (SN 1969). Theo điều tra, ba đối tượng trên bàn bạc, thống nhất mua phương tiện, vật liệu, dụng cụ đưa về nhà Thương để làm nhớt giả nhãn hiệu “Castrol” rồi bán ra thị trường. (Xem chi tiết)

Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận đã nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị phân công người bào chữa cho Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi, tức Tina Dương, Bắc Giang). Trước đó, Vân Anh bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vì thuê ô tô rồi đem bán. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ ông Võ Văn Điệp vác dao đến trường đe doạ nhiều giáo viên, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố ông này về tội "Làm nhục người khác". Theo điều tra, do nhà trường mời 2 con của ông Điệp đứng dậy trong buổi chào cờ đầu tuần vì chưa tham gia Bảo hiểm y tế, nên ông Điệp vác dao đến gặp hiệu trưởng, đe dọa và bắt thầy giáo này quỳ xuống xin lỗi. (Xem chi tiết)

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Quý Cường (SN 1994, Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, Cường là cựu sinh viên du học tại Hàn Quốc. Sau khi về nước, do chơi tiền ảo bị thua lỗ nên đăng thông tin tuyển dụng đi xuất khẩu lao động theo diện “bảo lãnh của những phụ nữ Việt Nam lấy chồng ở Hàn Quốc”. Một số nạn nhân nhẹ dạ đã chuyển cho Cường 1.500 USD đặt cọc, làm hồ sơ. Tuy nhiên, thời gian dài sau đó Cường không thực hiện đưa họ đi xuất khẩu lao động như đã hứa hẹn. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương đã khởi tố 8 bị can về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”. Trước đó, Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1993,TP HCM) thường xuyên đến các Bệnh viện phụ sản, phòng khám thai tư, để lấy thông tin và chủ động tìm những phụ nữ đang mang thai đến khám để đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh, chuẩn bị sinh. Sau đó, Như lên các trang mạng xã hội (các hội nhóm, nhóm kín Zalo do Như tạo để phục vụ việc mua bán trẻ) để rao bán các bé vừa mua được với giá từ 35-60 triệu đồng/bé. (Xem chi tiết)