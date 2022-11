Bản tin Hình sự: Tiểu sử bất hảo của bà trùm tín dụng đen Phương 'nở'

TPO - TIN NÓNG ngày 1/11: Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tịnh Thất Bồng Lai; Bắt giám đốc chi tiền mua bằng bác sĩ; Tiểu sử 'bất hảo' của bà trùm tín dụng đen Phương 'nở'...

Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Đỗ Thị Mai Phương (tức Phương “nở”, SN 1982) và đồng bọn, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Được biết, sau khi ra tù, Phương “nở” cùng đàn em hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận Hà Đông. Phương giao đàn em xác minh khách hàng, giải ngân và giám sát việc thu lãi, tiền vay hàng tháng. Các đối tượng đưa ra những điều khoản nhận tiền như đưa người đi xuất khẩu lao động, để lại tài sản tín chấp… để trói buộc khách hàng. Thậm chí, nhằm che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng còn lập hội nhóm, công ty để hoạt động cho vay trên mạng. (Xem chi tiết)

Công an Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai do bà Cao Thị Cúc đứng tên chủ hộ. Trước đó, địa điểm này bị tố cáo có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm. Vì thế, công an đã trưng cầu giám định ADN và phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, niêm mạc miệng của những người sinh sống tại địa chỉ trên. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng xảy ra tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành. Tại đây, Lê Đình Hùng (SN 1980, nguyên Thuyền trưởng Tàu Western Sea), đề nghị HĐXX xem xét lại hai nội dung liên quan tới bị cáo. Đó là cáo trạng truy tố bị cáo thu lợi bất chính, trong khi đó là tiền lương, thưởng của bị cáo. Mặt khác, bị cáo là người làm thuê theo yêu cầu của chủ tàu, bị cáo không biết và không nhất thiết phải biết việc mua bán xăng, bị cáo chỉ là người vận chuyển. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm chết 32 người, Phó giám đốc Công an Bình Dương cho biết, hiện công tác điều tra vẫn đang tiếp tục. Các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý theo từng mức độ, không bao che. (Xem chi tiết)

Công an TP Long Xuyên (An Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam Vũ Xuân Tú (44 tuổi) về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Theo điều tra, Tú mua 2 Bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành “Răng Hàm Mặt” và công nhận danh hiệu “Bác sĩ răng hàm mặt”, rồi sử dụng để thành lập Công ty TNHH Nha Khoa Công nghệ Cao An Giang do mình làm giám đốc. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) vừa bắt giữ Chu Văn An (25 tuổi) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, khi công an kiểm tra phòng trọ của An thì phát hiện 10 gam ma túy, 1 khẩu súng, 60 viên đạn, 1 cân tiểu ly và một số vật chứng có liên quan. Bước đầu, An khai rằng số tang vật trên được y mua từ một người phụ nữ không rõ lai lịch, còn khẩu súng thì y mua qua mạng xã hội với giá 13 triệu đồng. (Xem chi tiết)