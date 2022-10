Bản tin Hình sự: Tạm giam đối tượng dúi thuốc lá đang cháy vào mặt công an

TPO - TIN NÓNG ngày 30/10: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dúi thuốc lá đang cháy vào mặt công an; Án mạng trong ngôi nhà của 2 vợ chồng lệch tuổi; Khởi tố 35 bị can trong vụ nổ súng khiến 6 người thương vong ở Phú Quốc; Bắt đối tượng lừa bán tượng phật cổ, chiếm đoạt 500 triệu tiền cọc;...

Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Mạnh Tường (SN 1980, trú chung cư Tân Thành, phường Đông Vệ) về tội "Chống người thi hành công vụ". Trước đó, Tổ tuần tra 282 phát hiện Tường và một nam thanh niên khác đi trên xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm nên đã dừng xe, yêu cầu kiểm tra thì 2 đối tượng này không chấp hành, buông lời nói lăng mạ tổ công tác. Thậm chí Tường còn chửi bới, xúc phạm, dùng tay xô đẩy cán bộ tuần tra và cầm điếu thuốc lá đang cháy dúi vào mặt một cán bộ công an trong tổ công tác.

Đến tiệm vàng K.S của bà N.T.C làm chủ tiệm (thị trấn Ea Kar), Hồ Minh Hạnh (SN 1987, trú xã Ea Đar) giả vờ hỏi mua trang sức. Khi chủ tiệm vàng đưa sợi dây chuyền trị giá 16 triệu đồng cho xem, Hạnh bất ngờ chạy ra xe máy, bỏ trốn. Sau hơn 4 giờ truy bắt, công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã bắt giữ được Hạnh để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn với vợ, ông T.V.Đ (67 tuổi, xã An Phú, huyện Hớn Quảng) lấy can xăng đổ lên nền nhà châm lửa hù doạ bà L. (49 tuổi) khiến một số đồ vật trong nhà bị cháy. Sau đó, hai người lao vào ẩu đả. Trong lúc xô xát, ông Đ. bị đâm nhiều nhát gục xuống đất và tử vong tại chỗ. Bà L. cũng bị con dao nhọn đâm vào bụng. Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Hẹn nhau tại thị trấn Pác Mầu, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) để mua bán tượng phật cổ, ông P.T.L, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) đưa cho Nguyễn Tiến Long (SN 1978, trú tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) 500 triệu đồng tiền “đặt cọc” để đi lấy pho tượng về giao cho mình thì bị đối tượng nhanh tay ôm số tiền bỏ chạy. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ Long để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Sau vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh thiếu niên gần công viên khu phố 6 (phường 17, quận Gò Vấp), người dân phát hiện một thiếu niên 16 tuổi gục chết tại hiện trường. Một người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ nổ súng ở Phú Quốc giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất đai khiến 2 người chết, 4 người bị thương, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can đối với Đoàn Thiên Long (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Võ Văn Lương (còn gọi là Hai Lượng, 35 tuổi, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) cùng 33 đồng phạm để điều tra về tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng". Hiện, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy bắt số đối tượng bỏ trốn để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành khám xét đối với 3 cán bộ công tác tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Các bị can bị khởi tố gồm, ông Tạ Văn Bửu (nguyên Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ), ông Huỳnh Văn Phi (Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ - trước đây là Chủ tịch HĐND huyện), ông Trần Ngọc Hùng (Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản - Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - nguyên trưởng phòng TN&MT huyện Đất Đỏ). Những người này bị khởi tố liên quan đến vi phạm về đất đai trong việc Ban Thường vụ huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015; 2015-2020 đã có chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không qua đấu giá cho 235 trường hợp. (Xem chi tiết)