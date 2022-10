Bản tin Hình sự: Nghịch tử đâm bố trọng thương vì nhớ lại chuyện bị mắng

TPO - TIN NÓNG ngày 28/10: Đã có kết luận giám định ADN của 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai; Thông tin mới vụ nổ súng làm 6 người thương vong ở Phú Quốc; Trộm 700 triệu của siêu thị, hai đối tượng nướng 300 triệu vào game sau một đêm; Nghịch tử đâm bố trọng thương vì nhớ lại chuyện bị mắng khi uống rượu...

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Linh (SN 2002) về tội "Cố ý gây thương tích". Theo điều tra, sau khi uống rượu tại nhà, Linh nhớ lại chuyện mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày giữa mình và ông Nguyễn Thanh Tín (cha ruột của Linh), Linh cho rằng mỗi khi làm việc gì sai đều bị ông Tín mắng chửi và đuổi đi khỏi nhà. Do đó, Linh lấy con dao dài khoảng 20cm, dùng dao đâm vào bụng gây thương tích nặng.

Công an Long An đã mang thông báo kết quả giám định ADN về 28 người cư ngụ tại Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ), song ông Lê Tùng Vân và những người có liên quan đã đóng cửa, không hợp tác với cơ quan chức năng. Theo đại diện công an, cơ quan chức năng sẽ không công bố công khai kết quả giám định ADN của những người có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thể hiện tính ưu việt, nhân đạo, tôn trọng quyền con người nói chung và quyền trẻ em nói riêng của Pháp luật Việt Nam. (Xem chi tiết)

Liên quan vụ nổ súng làm 2 người chết, 4 người bị thương xảy ra ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, cơ quan chức năng đã bắt giữ 29 nghi phạm, thu giữ 2 khẩu súng cùng 19 viên đạn. Theo điều tra, nhóm của Võ Văn Lượng (35 tuổi, Cà Mau) xảy ra mâu thuẫn với với nhóm của Khúc Văn Đoài (39 tuổi) về vấn đề tranh chấp đất đai. Sau đó, nhóm của Lượng có khoảng 50 người sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm của Đoài. (Xem chi tiết)

Sau 2 ngày HĐXX công bố cáo trạng, phiên tòa xét xử vụ án Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu và đồng phạm về tội buôn lậu, nhận hối lộ đi vào phần xét hỏi. Trong đó, Viễn trình bày, bị cáo không biết buôn bán mà chỉ chỉ biết làm nghề vận tải. Viễn khai ban đầu chỉ hợp đồng vận chuyển xăng cho Hữu. Sau đó, Hữu đề nghị góp vốn để mua xăng từ Singapore chở về Việt Nam thì bị cáo cùng với bị cáo Phạm Hùng Cường, Phùng Danh Thoại và Hùng góp 30% vốn để mua xăng. (Xem chi tiết)

Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vừa bắt giữ Võ Văn Trà (SN 1984), đối tượng đang bị công an huyện Hiệp Đức ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, Trà bỏ trốn vào khu vực bãi vàng để làm phu vàng và trốn truy nã. Các trinh sát đã vượt 9 con suối nước ngập cao và chảy xiết để vào bãi vàng và triển khai phương án bắt giữ đối tượng. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Đức Anh (SN 2006, Bắc Giang) và Nguyễn Quang Minh (SN 2004, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, hai đối tượng sống lang thang rồi vào làm bảo vệ siêu thị Winmart. Sau đó, lợi dụng sơ hở Đức Anh và Quang Minh đeo khẩu trang vào siêu thị lấy trộm khoảng 700 triệu đồng trong két, rồi bỏ trốn lên Yên Bái. Khi bị bắt giữ, hai đối tượng đã “nướng” 300 triệu đồng vào game và tiêu xài cá nhân. (Xem chi tiết)

Viện KSND Nghệ An cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là lãnh đạo, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc về hành vi tham ô tài sản. Theo điều tra, do mất khả năng thanh toán nợ, Nguyễn Thành Công (SN 1955, nguyên Giám đốc quỹ tín dụng) chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước và rút tiền chi tiêu cá nhân, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. (Xem chi tiết)