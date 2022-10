Bản tin Hình sự: Thanh niên truy sát bố và cậu của bạn gái trong ngày 'ra mắt'

TPO - TIN NÓNG ngày 26/10: Án mạng khó tin giữa rẫy cao su; Thanh niên truy sát bố và cậu của bạn gái trong ngày 'ra mắt'; Khả năng được tại ngoại của bà Phương Hằng ra sao khi Bình Dương đề nghị nhập vụ án?...

T.Q.T (19 tuổi, TP Hải Phòng) về quê bạn gái ở xã Phú Xuân (TP Thái Bình) chơi rồi xảy ra mâu thuẫn với ông N.V.D (47 tuổi, bố bạn gái) trong bữa ăn tối. Sau đó, T chạy vào bếp lấy dao chém ông D. Tiếp đó, T chém cả anh Đ.V.Q (29 tuổi, em vợ ông D) khi anh này vào can ngăn. Công an Thái Bình đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến việc con trai bà Nguyễn Phương Hằng có đơn xin được nộp 10 tỷ đồng đảm bảo cho nữ doanh nhân này được tại ngoại. Tuy nhiên mới đây cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương đã đề nghị Công an TP HCM nhập vụ án, nhằm xử lý triệt để hành vi phạm tội của bà Hằng, với tình huống này, luật sư Diệp Năng Bình cho rằng các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn toàn có thể xem xét để thay đổi biện pháp bảo lãnh cho bà Nguyễn Phương Hằng. (Xem chi tiết)

Viện KSND tối cao vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Tấn Tài (57 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh An Giang để điều tra. Việc khởi tố ông Tài để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh An Giang liên quan đến quá trình điều tra vụ án “Buôn lậu” do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu. (Xem chi tiết)

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố ông Nguyễn Văn Long (công chức Hải quan Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ". Theo điều tra, ông Long bị khởi tố do có động cơ cá nhân nên không thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa nhập khẩu theo chức trách nhiệm vụ được phân công dẫn đến việc lô hàng được giải phóng, thông quan thiếu số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. (Xem chi tiết)

Tại Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng sơ kết một năm thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy, Bộ Công an cho biết, trong 1 năm, lực lượng chức năng của Việt Nam - Lào đã phát hiện, giữ hàng nghìn đối tượng, thu hàng chục tấn ma túy trên tuyến biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, cuộc chiến với tội phạm ma túy ngày càng cam go, quyết liệt bởi ngoài thủ đoạn vận chuyển tinh vi, các đối tượng còn trang bị vũ khí nóng như súng AK, súng bắn tỉa, lựu đạn... (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục ngày xét xử thứ hai đối với 74 bị cáo trong vụ án đưa buôn lậu và nhận hối lộ. Trong đó, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, TP HCM) và Phan Thanh Hữu (65 tuổi) bị cáo buộc bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng để khắc phục một phần. (Xem chi tiết)

Công an Quảng Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh (SN 1988, TP Hội An, Giám đốc Công ty K&K Group) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Minh đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty K&K có đất tại dự án để lừa ông Lê Đ ký hợp đồng mua đất, rồi chiếm đoạt 500 triệu đồng của người này. (Xem chi tiết)

Ông N. V. A (53 tuổi) đi ô tô vào rẫy cao su để kiểm tra vườn thì một thanh niên bất ngờ chạy lại dùng cuốc đập liên tiếp vào xe. Thấy vậy, ông A chạy lại ngăn cản thì bị đối tượng này dùng cuốc đánh liên tục vào người. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an Bình Phước đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)