Bản tin Hình sự: Nhân viên quay vịt lẻn vào phòng cô chủ lúc rạng sáng

Một nhóm người đang xây dựng công trình tại khu vực ấp Bến Tràm (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang) thì bất ngờ bị nhóm khác đi trên nhiều xe ô tô đến tấn công bằng hung khí. Sau đó, hàng loạt tiếng súng đã nổ. Hiện, đã có ít nhất 2 người tử vong và một số người bị thương nặng, đang được cấp cứu. Công an Kiên Giang đang điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Nhận được thông tin một nhóm đối tượng có hành vi phạm pháp đang bỏ trốn trên ô tô, di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc Hải Phòng- Hạ Long theo hướng Hải Phòng, công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) đã áp sát, bắt giữ. Tuy nhiên, khi thấy cảnh sát, các đối tượng chống trả quyết liệt buộc lực lượng chức năng phải nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp, khống chế. Quá trình kiểm tra người cùng phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 1 cặp bên trong có 130 triệu đồng, 5 gói nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy). (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đặng Ngọc Hải (SN 1982, cựu Đội trưởng an ninh thuộc Công an huyện Phúc Thọ) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bồi thường 2,4 tỷ đồng cho các bị hại. Theo cáo trạng, Hải “nổ” mình có khả năng xin cho người khác vào làm việc trong ngành công an, để chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của nhiều người để chi tiêu cá nhân. (Xem chi tiết)

Trong quá trình làm nhân viên quay vịt của quán bia tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), P.V.T (SN 1994, Thanh Hoá) nảy sinh tình cảm với chị B.T.L.C (SN 1996, con gái chủ quán) và nhiều lần bày tỏ tình cảm với C. Tuy nhiên, chị C đều từ chối khiến T rất ấm ức. Do đó, T đột nhập vào phòng chị C và cầm búa đập vào đầu chị này. Hậu quả, chị C bị vỡ hộp sọ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng TP Cẩm Phả điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Công an TP Bắc Giang đang xác minh thông tin phóng viên N.V.T, của Báo Giao Thông nhận được cuộc gọi từ số 0912078xxx với nội dung đe dọa: “Mày lo hậu sự cho cả nhà mày đi, vợ con mày sắp chết rồi, cả nhà mày sắp chết rồi. Mày ra đường phải cẩn thận, xe đâm chết cả nhà mày đấy. Mày làm gì thì tự hiểu”. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ ông Nông Văn Hoành (SN 1985), nguyên Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thạch An. Theo điều tra, ông Hoành khi đương chức đã nhận làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) theo yêu cầu của ông P.C.H, người dân sinh sống tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An với “mức giá” là 220 triệu đồng. (Xem chi tiết)