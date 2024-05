Ba người sống lang thang nhậu chung rồi cướp tiền, giết lẫn nhau

TPO - Ba người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng sống lang thang ở TP. Long Xuyên do liên quan hành vi cướp tài sản và giết người.

Cụ thể, công an tạm giữ người tên Bình (không rõ họ tên, nhân thân, lai lịch và địa chỉ) bị cáo buộc có hành vi giết người; và Phạm Lê Minh Trí (26 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên) về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khuya 1/5, người dân báo công an về việc tại công viên 8/3 ở TP. Long Xuyên xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là Phạm Văn Nhựt (42 tuổi).

Qua điều tra, công an xác định Bình và Trí là 2 nghi phạm liên quan vụ án nên tạm giữ. Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận: Bình, Trí và Nhựt đều là những người sống lang thang tại TP. Long Xuyên.

Tối 1/5, lúc cả 3 cùng nhậu, Nhựt bàn với Trí cướp tiền của Bình và được đồng ý.





Sau khi nhậu xong, Bình và Nhựt đi bộ về công viên 8/3 để ngủ. Trên đường đi, Nhựt bất ngờ ôm chặt Bình, còn Trí tới cướp hết số tiền trong túi Bình rồi bỏ trốn.

Sau đó, Bình và Nhựt tiếp tục đi bộ về công viên 8/3. Tại đây, Bình dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng Nhựt gây tử vong rồi rời hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.